Orgulho capixaba

De Afonso Cláudio e filha de agricultores: quem é Eduarda Braum, Miss Supranational

Aos 25 anos, modelo capixaba é formada em Letras e Pedagogia e tem um projeto social no ES; veja fotos

ES muito bem representado! A capixaba Eduarda Braum, de 25 anos, entrou para a história ao conquistar a primeira coroa para o Brasil no Miss Supranational , um dos principais concursos de beleza do mundo. >

O concurso aconteceu na região de Małopolska, na Polônia, na última sexta-feira (27), e 66 candidatas do mundo todo disputaram a coroa. E teve torcida em festa em Afonso Cláudio. Por lá, moradores, familiares e amigos assistiram à disputa em um telão na rua.>

Para representar o Brasil na etapa mundial, antes Eduarda havia sido eleita Miss Supranational Brasil 2025, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, em abril. A bela de 1.86m também tem no currículo o título de Miss Universo Espírito Santo 2021. Na época, HZ acompanhou os preparativos da modelo às vésperas do Miss Universo Brasil .>

Eduarda nasceu na cidade de Afonso Cláudio , região Serrana do Espírito Santo, é de família de agricultores e começou a trabalhar aos 18 anos, como vendedora. Joga handebol desde a infância e é adepta de uma alimentação saudável. Afinal, ela é do interior, né? Sempre teve verduras, legumes e frutas fresquinhas ao seu redor.>

Formada em Letras e Pedagogia, hoje ela é, além de modelo, comunicadora e envolvida em causas sociais. Ela fundou o instituto Protagonistas do Amanhã, onde visita escolas públicas do ES e conversa com jovens.>