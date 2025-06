Concurso de beleza

Capixaba Eduarda Braum faz história ao ser eleita Miss Supranational 2025

Modelo de Afonso Cláudio é a primeira Miss Brasil a conquistar esse título internacional; concurso foi na Polônia

A capixaba Eduarda Braum, de 24 anos, fez história ao conquistar a primeira vitória da história do Brasil no Miss Supranational, um dos principais concursos de beleza feminina do mundo. Na tarde desta sexta (27), a modelo foi coroada em cerimônia na Maloposka, na Polônia.>