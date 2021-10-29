Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Beleza capixaba

Miss ES Eduarda Braum embarca para o Miss Universo Brasil

Capixaba embarcou na manhã desta sexta-feira (29) rumo à coroa do Miss Universo Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 14:05

Eduarda Braum, de Afonso Cláudio, vai representar o Espírito Santo no Miss Brasil Universo 2021
Eduarda Braum, de Afonso Cláudio, vai representar o Espírito Santo no Miss Brasil Universo 2021 Crédito: Claude Coimbra
Começou, nesta sexta-feira (29), o confinamento das 27 eleitas no concurso Miss Universo de todos os estados do país, mais o Distrito Federal. A representante do Espírito Santo, Eduarda Braum, embarcou ainda pela manhã rumo à coroa do Miss Universo Brasil.
Nas redes sociais, a capixaba expressou muita felicidade em ir ao concurso nacional. "Com ou sem coroa, já me sinto vitoriosa!", colocou na legenda do post.
De acordo com a organização do Miss Universo Brasil, na agenda do tradicional concurso, as concorrentes vão passar parte da disputa, inclusive a noite da final, em um navio de cruzeiro, que vai circular pelo litoral paulista. 
A nova Miss Universo Brasil será conhecida no dia 8 de novembro, quando a final vai ao ar. Porém, a noite da coroação acontecerá, oficialmente, três dias antes, no dia 6. Como medida de segurança, as três finalistas irão gravar a grande consagração de Miss, mantendo o segredo até para as candidatas.  

Veja Também

Vídeo: HZ acompanha Eduarda Braum às vésperas do Miss Universo Brasil

Capixaba Luiza Dutra garante vaga no time Iza do "The Voice Brasil"

Tati Quebra Barraco é a sexta eliminada do reality "A Fazenda"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Famosos Miss Espírito Santo Miss Universo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio de grandes proporções atinge Arquivo Geral do TJES na Serra
Galpão do TJES atingido por incêndio tem alvará dos bombeiros em dia
Viaturas da Polícia Militar, PM
Motociclista fura blitz, atropela policial militar e foge em Colatina
Estudo para concurso público
10 concursos federais previstos até 2027 com salários de até R$ 30 mil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados