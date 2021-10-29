Miss ES Eduarda Braum embarca para o Miss Universo Brasil

Eduarda Braum, de Afonso Cláudio, vai representar o Espírito Santo no Miss Brasil Universo 2021 Crédito: Claude Coimbra

Começou, nesta sexta-feira (29), o confinamento das 27 eleitas no concurso Miss Universo de todos os estados do país, mais o Distrito Federal. A representante do Espírito Santo, Eduarda Braum , embarcou ainda pela manhã rumo à coroa do Miss Universo Brasil.

Nas redes sociais, a capixaba expressou muita felicidade em ir ao concurso nacional. "Com ou sem coroa, já me sinto vitoriosa!", colocou na legenda do post.

De acordo com a organização do Miss Universo Brasil, na agenda do tradicional concurso, as concorrentes vão passar parte da disputa, inclusive a noite da final, em um navio de cruzeiro, que vai circular pelo litoral paulista.