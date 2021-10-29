Miss ES Eduarda Braum embarca para o Miss Universo Brasil

Começou, nesta sexta-feira (29), o confinamento das 27 eleitas no concurso Miss Universo de todos os estados do país, mais o Distrito Federal. A representante do Espírito Santo, Eduarda Braum, embarcou ainda pela manhã rumo à coroa do Miss Universo Brasil.
Nas redes sociais, a capixaba expressou muita felicidade em ir ao concurso nacional. "Com ou sem coroa, já me sinto vitoriosa!", colocou na legenda do post.
De acordo com a organização do Miss Universo Brasil, na agenda do tradicional concurso, as concorrentes vão passar parte da disputa, inclusive a noite da final, em um navio de cruzeiro, que vai circular pelo litoral paulista.
A nova Miss Universo Brasil será conhecida no dia 8 de novembro, quando a final vai ao ar. Porém, a noite da coroação acontecerá, oficialmente, três dias antes, no dia 6. Como medida de segurança, as três finalistas irão gravar a grande consagração de Miss, mantendo o segredo até para as candidatas.