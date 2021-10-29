Capixaba Luiza Dutra garante vaga no time Iza do "The Voice Brasil"

A cantora capixaba Luiza Dutra está no The Voice Brasil Crédito: Reprodução/Globoplay

Sim, temos uma representante do ES no "The Voice Brasil"! A capixaba Luiza Dutra, de 22 anos, brilhou com a apresentação da música “Berimbau”, de Vinicius de Moraes, e conquistou uma vaga no time da cantora Iza, durante o programa apresentado na noite desta quinta-feira (28). A artista avançou da fase de "Audições às Cegas" e agora vai para a próxima etapa do programa, chamada "Tira-Teima".

Vivendo um sonho, Luiza é natural de Vitória e sempre foi fã do reality musical da TV Globo. Em conversa com o "HZ", ela contou sobre a emoção de fazer parte do programa e disse que a atração é uma vitrine para os artistas que estão começando.

"Sou muito fã do programa, desde que foi lançado aqui no Brasil e vejo que abre muitas portas e oferece visibilidade pra muitos artistas tão bons e que, muitas vezes, passam despercebidos. Estar no 'The Voice' é a realização de um sonho, não tem outra forma de falar", afirmou Luiza.

A capixaba também fez questão de comemorar o feito nas redes sociais.

Quem decidiu apostar na capixaba foi cantora Iza, referência no pop e R&B brasileiro. Luiza disse que criou uma estratégia caso vários jurados virassem a cadeira, mas, para sua surpresa, a estrela do pop virou nos primeiros 15 segundos de apresentação.

"Eu sou uma pessoa muito indecisa, então se mais de um técnico virasse eu tinha que pensar em quem seria prioridade. Até que cheguei à conclusão que seria Iza, aí quando ela virou eu pensei 'justamente quem eu queria'", falou Luiza,

"O The Voice é mais um passo em direção à certeza de que a música é o meu lugar. É isso que nasci para fazer. Muita coisa desanima durante a trajetória na arte, então o programa é esse incentivo de continuar buscando".

PRÓXIMOS PASSOS

Agora, Luiza avança para a etapa do 'Tira-Teima'. Nessa fase, os técnicos precisam reduzir os times e, pra isso, vão selecionar seis vozes para se apresentarem de novo. Os artistas serão divididos em duplas, que seguem entre si com apresentações individuais. Caso o cantor não for escolhido, ficará disponível para os outros times.

A capixaba disse que espera alcançar pessoas que se identifiquem com ela pelo Brasil. Para as próximas apresentações, Luiza deu um "spoiler" do vai levar para o The Voice Brasil.