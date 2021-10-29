"Base do Trem": HITMAKER mistura funk com música eletrônica em novo single

O duo Hitmaker Crédito: Steff Lima/Divulgação

Os produtores da Hitmaker, que trouxeram ao mundo sucessos como "Beijinho no Ombro", de Valesca Popozuda, "Combatchy", de Anitta, "Cheguei" e "Favela Chegou", de Ludmilla, além de "Só Depois do Carnaval", de Lexa, estão prontos para trazer mais um hit. Desta vez, Pedro Breder e Wallace Vianna trazem um single autoral para os fãs do funk.

"Base do Trem" chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (29), com direito a clipe no YouTube. A canção mistura o funk com a música eletrônica numa batida dançante e sensual.

Na letra, o single narra uma noite de liberdade feminina.