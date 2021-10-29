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Música

"Base do Trem": HITMAKER mistura funk com música eletrônica em novo single

Música está disponível em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira (29)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 10:52

O duo Hitmaker
O duo Hitmaker Crédito: Steff Lima/Divulgação
Os produtores da Hitmaker, que trouxeram ao mundo sucessos como "Beijinho no Ombro", de Valesca Popozuda, "Combatchy", de Anitta, "Cheguei" e "Favela Chegou", de Ludmilla, além de "Só Depois do Carnaval", de Lexa, estão prontos para trazer mais um hit. Desta vez, Pedro Breder e Wallace Vianna trazem um single autoral para os fãs do funk.
"Base do Trem" chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (29), com direito a clipe no YouTube. A canção mistura o funk com a música eletrônica numa batida dançante e sensual.
Na letra, o single narra uma noite de liberdade feminina.
A atmosfera do single se completa com o trabalho audiovisual carregado de referências da cultura pop urbana. Com grafites, neon e coreografias voltadas para as redes sociais, “Base do Trem” pode se tornar mais um hit dos rapazes.

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