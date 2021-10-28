MCs capixabas falam sobre ascensão, machismo e representatividade no rap

Diante da enorme projeção do rap capixaba a nível nacional, temas como machismo, homofobia e preconceito são trazidos à tona. Essa evolução da cena do hip hop tem despontado um crescimento exponencial dentro e fora do Espírito Santo, conquistando ainda mais pessoas.

Prezando pelo respeito, as batalhas de rima não toleram qualquer tipo de discriminação. Durante a competição, por exemplo, os jurados ficam atentos à frases que possam ferir a ética e a moral dos MCs. Nessa linha, rappers mulheres estão se firmando ainda mais nas grandes batalhas.