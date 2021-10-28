MCs capixabas falam sobre ascensão, machismo e representatividade no rap

Diante da enorme projeção do rap capixaba a nível nacional, temas como machismo, homofobia e preconceito são trazidos à tona. Essa evolução da cena do hip hop tem despontado um crescimento exponencial dentro e fora do Espírito Santo, conquistando ainda mais pessoas.
Prezando pelo respeito, as batalhas de rima não toleram qualquer tipo de discriminação. Durante a competição, por exemplo, os jurados ficam atentos à frases que possam ferir a ética e a moral dos MCs. Nessa linha, rappers mulheres estão se firmando ainda mais nas grandes batalhas.
No segundo episódio da série 'HZ Batalha de Monstros', os rappers detalham todas as regras de uma batalha e comentam sobre grandes nomes do cenário capixaba. Além disso, a MC Guerra traz o contexto da mulher no hip hop (assista no início da matéria). Já o primeiro episódio, que fala dos conceitos de uma batalha de rimas, você confere no link abaixo.