Batalha de rimas: conheça a arte do improviso e do raciocínio lógico

Frases improvisadas, embates através de rimas e disputa por respeito, tudo isso em prol da cultura hip hop. As famosas batalhas entre MCs chamam atenção por contagiar a comunidade do rap nos diversos estilos e lugares.
Nos últimos anos, a cena capixaba tem crescido nesse meio, nomes como Cesar MC, Noventa e Dudu MC levaram o nome do Espírito Santo para as grandes batalhas a nível nacional.
E diante dessa ascensão, as batalhas de rimas estão crescendo ainda mais no estado. Mas engana-se quem pensa que essa disputa poética prega apenas insultos e desrespeito, pelo contrário, existem regras e disciplina.
O ‘HZ’ foi atrás de quem entende e manda bem no cenário capixaba. Em uma série de dois episódios, o grupo 'Mar de Monstros', vai explicar, na prática, o tudo sobre o mundo do rap. Neste primeiro vídeo, os rappers explicam o universo das batalhas de rimas.