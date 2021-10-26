Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Chemical Surf volta à estrada com direito a turnê nos EUA
Entrevista

Chemical Surf volta à estrada com direito a turnê nos EUA

Duo conversou com HZ e deu mais detalhes na vida durante a pandemia e sobre esse reencontro com os fãs
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 18:32

Os irmãos Hugo e Lucas Sanches formam a dupla Chemical Surf, um projeto de música eletrônica que não se preocupa em colocar rótulos em seu som. Muito criativos e autênticos, eles já se apresentaram em diversos países na Europa e América do Norte, e em grandes festivais - incluindo Lollapalooza e Rock in Rio - nesses oito anos de estrada do projeto. Parados por conta da pandemia, eles voltaram com as apresentações neste mês em locais como Búzios, Porto Belo e Vitória.
Agora, eles se preparam para pegar a estrada internacional neste mês de novembro. O duo terá apresentações nos Estados Unidos, que antes aconteceriam em 2020. Na época, foi anunciado que a dupla passaria por São Francisco, New York City, Boston, Chicago, Los Angeles, Miami e mais outras cidades. Mas, alguns locais foram alterados e outros acrescentados à turnê.
O maior sucesso do Chemical Surf é “Hey Hey Hey”, que soma mais de 100 milhões de plays em todas as plataformas digitais. A música, inclusive, viralizou no mundo, ganhou paródias e versões em português e até conquistou o público infantil.
Mas não para por aí. O Chemical Surf tem colaborações com ícones da música eletrônica, como Kaskade (em “Pow Pow Pow”) e Steve Aoki (em “Siliwa Hay”), além de ter sido convidado pelo próprio Yolanda De Cool para remixar o hit clássico “We No Speak Americano”. Fora isso, a dupla já lançou singles por gravadoras renomadas internacionalmente, como Spinnin’ Records e STMPD RCRDS, do eleito melhor DJ do mundo por três vezes Martin Garrix.
Conversamos com o duo sobre parcerias de sucesso com artistas internacionais, pausa nos shows devido a pandemia, turnê nos Estados Unidos e novidades do duo.
O duo Chemical Surf, formado pelos irmãos Hugo e Lucas Sanches, durante apresentação
O duo Chemical Surf, formado pelos irmãos Hugo e Lucas Sanches, durante apresentação Crédito: Entourage Produções/Image Dealers

Vocês anunciaram em julho deste ano que, além do time Entourage, agora também fazem parte da Creative Artists Agency, uma das maiores agências do mundo que cuidará da carreira internacional do duo, certo? O que passa pela cabeça de vocês ao ver onde chegaram?

As coisas aconteceram além do que almejávamos. É incrível fazer parte dessa geração de artistas brasileiros que está quebrando barreiras internacionalmente. Se preparem para cada vez mais ver artistas nacionais brilhando lá fora!

Não tem como falar das apresentações sem falar das músicas! Em 2020 e 2021, vocês lançaram tracks que já entraram para as mais tocadas do Spotify. "Terremoto", por exemplo, já soma mais de 9 milhões de streams! Como foi a oportunidade de lançar pela gravadora do Martin Garrix, a STMPD RCRDS?

Certa vez, estávamos em Amsterdã e recebemos o convite para visitar o escritório/complexo de estúdios da STMPD RCRDS. O Martin já estava tocando uma de nossas músicas em seu set e os managers da gravadora estavam interessados em lançar nossas faixas. Eles nos pegaram de surpresa e não tínhamos preparado nada pra mostrar pra eles. Por sorte, tínhamos algumas faixas ainda não lançadas e eles gostaram de algumas logo de cara. De lá pra cá já lançamos cinco músicas com eles e estamos planejando outras. Temos muito carinho pela gravadora, é uma honra fazer parte desse time!
O duo Chemical Surf é formado pelos irmãos Hugo e Lucas Sanches
O duo Chemical Surf é formado pelos irmãos Hugo e Lucas Sanches Crédito: Entourage Produções/Image Dealers

"Pow Pow Pow" foi uma track trabalhada ao lado de Kaskade, que já deixou claro ser um grande fã do trabalho de vocês desde quando visitou o Brasil. Ele conta também que entrou em contato por meio do Instagram e ficamos curiosos pra saber sobre o momento em vocês leram a mensagem, como reagiram?

Já estávamos muito felizes com o fato do Kaskade estar tocando nossas músicas em seus sets. Somos fãs do trabalho dele há muito tempo e ficamos extremamente entusiasmados com o convite. Foi incrível trabalhar com esse grande ícone da música eletrônica!

Vocês lançaram um documentário em 2016 sobre a história do Chemical Surf, registros de eventos no Brasil, turnê na Europa, entre outras coisas. Considerando o momento atual dos irmãos Sanches e tudo que conquistaram, além das apresentações internacionais que irão acontecer, podemos esperar mais um documentário dessa nova fase?

Sem dúvidas! Já estamos juntando materiais e ideias para o próximo documentário longa metragem. Mas vamos lançar isso sem pressa!

E é claro que o Chemical Surf não para por aí! Pode nos contar algum spoiler de faixas ou projetos que estão por vir?

Em outubro saiu nossa colaboração com o Gabriel O Pensador, é uma letra inédita dele e estamos felizes em dividir essa mistura do rap com a música eletrônica mais uma vez. Temos outras parcerias internacionais interessantes que estamos aguardando o momento certo para lançá-las.

Veja Também

027 Perguntas: Morenna estreia quadro em HZ

Batalha de rimas: conheça a arte do improviso e do raciocínio lógico

BatalhaFUNK: app permite MCs amadores criarem suas músicas pelo celular

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Antes do
Jordana é eliminada do BBB 26; veja porcentual
Belo e Viviane protagonizaram beijo nesta semana
Belo e Gracyanne protagonizam beijo em capítulo de "Três Graças"
O cantor Roberto Carlos ficou sem gasolina a caminho de seu estúdio no Rio de Janeiro
Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados