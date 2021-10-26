Chemical Surf volta à estrada com direito a turnê nos EUA

Os irmãos Hugo e Lucas Sanches formam a dupla Chemical Surf, um projeto de música eletrônica que não se preocupa em colocar rótulos em seu som. Muito criativos e autênticos, eles já se apresentaram em diversos países na Europa e América do Norte, e em grandes festivais - incluindo Lollapalooza e Rock in Rio - nesses oito anos de estrada do projeto. Parados por conta da pandemia, eles voltaram com as apresentações neste mês em locais como Búzios, Porto Belo e Vitória.

Agora, eles se preparam para pegar a estrada internacional neste mês de novembro. O duo terá apresentações nos Estados Unidos, que antes aconteceriam em 2020. Na época, foi anunciado que a dupla passaria por São Francisco, New York City, Boston, Chicago, Los Angeles, Miami e mais outras cidades. Mas, alguns locais foram alterados e outros acrescentados à turnê.

O maior sucesso do Chemical Surf é “Hey Hey Hey”, que soma mais de 100 milhões de plays em todas as plataformas digitais. A música, inclusive, viralizou no mundo, ganhou paródias e versões em português e até conquistou o público infantil.

Mas não para por aí. O Chemical Surf tem colaborações com ícones da música eletrônica, como Kaskade (em “Pow Pow Pow”) e Steve Aoki (em “Siliwa Hay”), além de ter sido convidado pelo próprio Yolanda De Cool para remixar o hit clássico “We No Speak Americano”. Fora isso, a dupla já lançou singles por gravadoras renomadas internacionalmente, como Spinnin’ Records e STMPD RCRDS, do eleito melhor DJ do mundo por três vezes Martin Garrix.

Conversamos com o duo sobre parcerias de sucesso com artistas internacionais, pausa nos shows devido a pandemia, turnê nos Estados Unidos e novidades do duo.

O duo Chemical Surf, formado pelos irmãos Hugo e Lucas Sanches, durante apresentação Crédito: Entourage Produções/Image Dealers

Vocês anunciaram em julho deste ano que, além do time Entourage, agora também fazem parte da Creative Artists Agency, uma das maiores agências do mundo que cuidará da carreira internacional do duo, certo? O que passa pela cabeça de vocês ao ver onde chegaram? As coisas aconteceram além do que almejávamos. É incrível fazer parte dessa geração de artistas brasileiros que está quebrando barreiras internacionalmente. Se preparem para cada vez mais ver artistas nacionais brilhando lá fora! Não tem como falar das apresentações sem falar das músicas! Em 2020 e 2021, vocês lançaram tracks que já entraram para as mais tocadas do Spotify. "Terremoto", por exemplo, já soma mais de 9 milhões de streams! Como foi a oportunidade de lançar pela gravadora do Martin Garrix, a STMPD RCRDS? Certa vez, estávamos em Amsterdã e recebemos o convite para visitar o escritório/complexo de estúdios da STMPD RCRDS. O Martin já estava tocando uma de nossas músicas em seu set e os managers da gravadora estavam interessados em lançar nossas faixas. Eles nos pegaram de surpresa e não tínhamos preparado nada pra mostrar pra eles. Por sorte, tínhamos algumas faixas ainda não lançadas e eles gostaram de algumas logo de cara. De lá pra cá já lançamos cinco músicas com eles e estamos planejando outras. Temos muito carinho pela gravadora, é uma honra fazer parte desse time!

O duo Chemical Surf é formado pelos irmãos Hugo e Lucas Sanches Crédito: Entourage Produções/Image Dealers