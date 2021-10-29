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Eventos

PK FreeStyle desembarca em Vitória no Festival ForFunk

Show acontece neste sábado (30), às 21h. Ingressos custam R$ 140,00 (inteira) e R$ 70,00 (meia)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 09:45

O rapper PK FreeStyle vai agitar noite capixaba
O rapper PK FreeStyle vai agitar noite capixaba Crédito: WC no Click
O  rapper PK FreeStyle sobe aos palcos em Vitória, neste sábado (30), para agitar o Ilha Shows no Festival Cultural ForFunk, às 21h. A retomada dos eventos na capital promete trazer de volta a energia do público para as noites capixabas.
Grandes sucessos da carreira de PK estão confirmados no setlist do cantor, como “Quando a vontade bater”, “Meu Mundo”, “Do Jeito Que Tu Gosta”, “Indomável” e “Barcelona”. Ansioso pela apresentação, PK comenta que gosta da sentir a emoção do público.
“Estou muito feliz, adoro a energia do público, a adrenalina e a particularidade de cada show", afirmou o rapper.
Além de PK, o lineup ainda conta com DJ Zulu, Beleite, Cariello, Gustavo O Brabo, Perotz e Luuh. O festival garante que irá seguir  todas as medidas recomendadas pela OMS,  sendo necessário apresentar o comprovante de vacinação na entrada do evento. 
  • Serviço:
  • DJ Zullu & PK FreeStyle
  • Onde: Ilha Shows - Alameda Ponta Formosa, 350 - Praia do Canto, Vitória 
  • Quando: 30/10
  • Horário: 21h
  • Ingressos: R$ 140,00 (inteira) e R$ 70,00 (meia) 
  • Disponíveis no site
  • Classificação 18 anos

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