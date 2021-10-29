PK FreeStyle desembarca em Vitória no Festival ForFunk

O rapper PK FreeStyle vai agitar noite capixaba Crédito: WC no Click

O rapper PK FreeStyle sobe aos palcos em Vitória, neste sábado (30), para agitar o Ilha Shows no Festival Cultural ForFunk, às 21h. A retomada dos eventos na capital promete trazer de volta a energia do público para as noites capixabas.

Grandes sucessos da carreira de PK estão confirmados no setlist do cantor, como “Quando a vontade bater”, “Meu Mundo”, “Do Jeito Que Tu Gosta”, “Indomável” e “Barcelona”. Ansioso pela apresentação, PK comenta que gosta da sentir a emoção do público.

“Estou muito feliz, adoro a energia do público, a adrenalina e a particularidade de cada show", afirmou o rapper.

Além de PK, o lineup ainda conta com DJ Zulu, Beleite, Cariello, Gustavo O Brabo, Perotz e Luuh. O festival garante que irá seguir todas as medidas recomendadas pela OMS, sendo necessário apresentar o comprovante de vacinação na entrada do evento.