Festival de música promete agitar parque em Vitória no próximo domingo

O Parque 'Pianista Manolo Cabral' (Parque da Petrobras), em Barro Vermelho, recebe o “Dinâmica Festival Vix", no próximo domingo (31), às 13h30. O evento, promovido pela Escola de Música Dinâmica, conta com apresentações dos próprios alunos.
Entre as atrações confirmadas, estão os cantores Viviane Larica, Cauet Pinciara, José Maria Feu Rosa, Mayara, Davi Melo, Paula Karine, Lucas Gavvi, Alice Tavares, Rebeca Moura, Miguel Falcão, Fernanda Araújo e Luísa Rigone.
"Participar deste festival é uma realização muito grande, porque faço parte da Escola de Música Dinâmica desde quando tudo começou, há 11 anos. Com eles, pude aperfeiçoar minhas técnicas vocais e no piano", afirmou o cantor Lucas Gavvi.
A performance de Gavvi no festival será com a música 'Traitor', da artista Olivia Rodrigo. Em novembro, o capixaba lança seu segundo single, "Em Nós". A nova canção é de autoria do cantor, com produção musical de André Daumas.
- Serviço:
- “Dinâmica Festival Vix”
- Quando: 31/10 (domingo)
- Horário: 13h30
- Onde: Parque Pianista Manolo Cabral (Parque da Petrobras), em Barro Vermelho, Vitória
- Quanto: Gratuito