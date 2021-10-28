Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • UCCONX, maior festival do universo geek, anuncia primeira edição em 2022
Universo geek

UCCONX, maior festival do universo geek, anuncia primeira edição em 2022

Primeira edição da UCCONX acontece nos dias 27 a 31 de julho, de 2022, em São Paulo. O evento reúne espaços temáticos para fãs de filmes, séries, games, cosplay, HQ e cultura asiática
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 18:57

Imagem 3D ilustrativa UCCONX
Imagem 3D ilustrativa UCCONX Crédito: Divulgação/UCCONX
Fãs do universo nerd, preparem-se! Nos dias 27 a 31 de julho de 2022, acontece a primeira edição do maior evento da Cultura Pop da América Latina, a UCCONX (Universe Creative Convention), em São Paulo. O festival vai reunir seis universos da cultura geek através de espaços temáticos e imersivos.
O objetivo da UCCONX é estimular os cinco sentidos humanos - olfato, paladar, visão, audição e tato - através de ativações interativas espalhadas por toda feira. Com um total de 140 mil m², o Pavilhão de Exposições e o Palácio de Convenções do Anhembi vão proporcionar uma experiência altamente sensorial e única, fugindo do modelo convencional de feiras.
Sempre das 10h às 22h, os geeks serão os protagonistas de todos os espaços especialmente criados para atender as expectativas dos amantes de filmes, séries, games, cosplay, HQ e cultura asiática.
Cosplay X: Serão realizados concursos, workshops e ativações interativas com os principais personagens da Cultura Pop mundial. O espaço contará também com ambientes voltados para a preparação de Cosplay, com salas de maquiagem e armários para depósito de roupas e acessórios. Grandes nomes deste universo colaboram com o evento, como o Cosplayer “House of Slovakia”, quatro vezes campeão mundial de Cosplay em diversas competições ao redor do mundo, embaixador do Mortal Kombat no Brasil e organizador da etapa nacional do WCS.
Comics X: Atrações temáticas, ativações, exibições e premiações do HQ, além de painéis com criadores, ilustradores e escritores do Brasil e do mundo estão entre os destaques do espaço. Além disso, a UCCONX contará com uma grande Artist's Alley, dando a oportunidade para novatos e veteranos exporem seu trabalho.
FS X: Para os amantes de filmes e séries terão painéis com diretores, produtores e atores do mundo do entretenimento, do cinema e do streaming, além de salas de cinema, anúncios e lançamentos exclusivos, exposições, lounges personalizados, locais temáticos e muito mais.
Games X: Atrações interativas de realidade virtual, consoles disponíveis para o público provar gameplays inéditos, campeonatos e stands de grandes desenvolvedores nacionais e internacionais com novidades das melhores franquias. Como destaque, a UCCONX inova ao apresentar a primeira Arena Gamer 360 graus, uma nova maneira do público assistir aos melhores campeonatos de E-Sports.
Imagem 3D ilustrativa UCCONX | Arena Gamer
Arena Gamer Crédito: UCCONX
Asian X: Espaço destinado exclusivamente à Cultura Asiática e personalizado para que o visitante sinta como se estivesse nas grandes metrópoles da Ásia, como Tokio, cercado de tecnologia e um visual deslumbrante. Também contará com painéis com celebridades do mundo do Mangá, Anime Songs, atrações e concursos de K-Pop, exposições, além de stands que retratarão os costumes, artes marciais, cultura e gastronomia oriental.
Urban X: Com grande apelo entre os jovens e com caráter inovador, o espaço Urban X será destinado ao skate, esportes radicais, street art e atrações musicais, tudo envelopado numa temática geek.
  • Serviço:
  • UCCONX
  • Quando: 27, 28, 29, 30 e 31 de julho de 2022
  • Onde: Complexo do Anhembi (Pavilhão de Exposições e Palácio de Convenções do Anhembi), em São Paulo
  • Atrações e valores: Ainda não foram divulgados.

Veja Também

Festival de música promete agitar parque em Vitória no próximo domingo

Morre Letieres Leite, maestro que jogou luz sobre a percussão afro-baiana

Sucesso de coletivos femininos expõe a força das capixabas na cultura

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Geek
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A via foi interditada para o atendimento da ocorrência e liberada após a finalização dos trabalhos.
Colisão entre carreta e caminhão deixa um ferido na BR-101, em Linhares
Imagem de destaque
Lancha pega fogo na marina do Sambão do Povo, em Vitória
Imagem de destaque
4 receitas para quem quer reduzir o consumo de carne

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados