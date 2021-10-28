UCCONX, maior festival do universo geek, anuncia primeira edição em 2022

Imagem 3D ilustrativa UCCONX Crédito: Divulgação/UCCONX

Fãs do universo nerd, preparem-se! Nos dias 27 a 31 de julho de 2022, acontece a primeira edição do maior evento da Cultura Pop da América Latina, a UCCONX (Universe Creative Convention), em São Paulo. O festival vai reunir seis universos da cultura geek através de espaços temáticos e imersivos.

O objetivo da UCCONX é estimular os cinco sentidos humanos - olfato, paladar, visão, audição e tato - através de ativações interativas espalhadas por toda feira. Com um total de 140 mil m², o Pavilhão de Exposições e o Palácio de Convenções do Anhembi vão proporcionar uma experiência altamente sensorial e única, fugindo do modelo convencional de feiras.

Sempre das 10h às 22h, os geeks serão os protagonistas de todos os espaços especialmente criados para atender as expectativas dos amantes de filmes, séries, games, cosplay, HQ e cultura asiática.

Cosplay X: Serão realizados concursos, workshops e ativações interativas com os principais personagens da Cultura Pop mundial. O espaço contará também com ambientes voltados para a preparação de Cosplay, com salas de maquiagem e armários para depósito de roupas e acessórios. Grandes nomes deste universo colaboram com o evento, como o Cosplayer “House of Slovakia”, quatro vezes campeão mundial de Cosplay em diversas competições ao redor do mundo, embaixador do Mortal Kombat no Brasil e organizador da etapa nacional do WCS.

Comics X: Atrações temáticas, ativações, exibições e premiações do HQ, além de painéis com criadores, ilustradores e escritores do Brasil e do mundo estão entre os destaques do espaço. Além disso, a UCCONX contará com uma grande Artist's Alley, dando a oportunidade para novatos e veteranos exporem seu trabalho.

FS X: Para os amantes de filmes e séries terão painéis com diretores, produtores e atores do mundo do entretenimento, do cinema e do streaming, além de salas de cinema, anúncios e lançamentos exclusivos, exposições, lounges personalizados, locais temáticos e muito mais.

Games X: Atrações interativas de realidade virtual, consoles disponíveis para o público provar gameplays inéditos, campeonatos e stands de grandes desenvolvedores nacionais e internacionais com novidades das melhores franquias. Como destaque, a UCCONX inova ao apresentar a primeira Arena Gamer 360 graus, uma nova maneira do público assistir aos melhores campeonatos de E-Sports.

Arena Gamer Crédito: UCCONX

Asian X: Espaço destinado exclusivamente à Cultura Asiática e personalizado para que o visitante sinta como se estivesse nas grandes metrópoles da Ásia, como Tokio, cercado de tecnologia e um visual deslumbrante. Também contará com painéis com celebridades do mundo do Mangá, Anime Songs, atrações e concursos de K-Pop, exposições, além de stands que retratarão os costumes, artes marciais, cultura e gastronomia oriental.

Urban X: Com grande apelo entre os jovens e com caráter inovador, o espaço Urban X será destinado ao skate, esportes radicais, street art e atrações musicais, tudo envelopado numa temática geek.