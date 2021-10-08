Conheça Eduarda Braum, a Miss Universo Espírito Santo 2021

Eduarda Braum, de 21 anos, é a nova Miss Universo Espírito Santo, eleita nesta quinta (7), em Vitória Crédito: Wallace Abeldt

Loira, alta (1,86m), rosto marcante, corpo escultural (67kg bem distribuídos), com elegância e sofisticação que nos remete a misses de beleza clássica, do tipo que "não se fabricam mais", como a sueca Yvonne Ryding, eleita Miss Universo em 1984.

Como estamos em pleno século XXI, época em que somente a aparência não consegue definir a real beleza feminina, Eduarda Braum, de Afonso Cláudio, eleita Miss Universo Espírito Santo 2021 na noite desta quinta-feira (7), é muito mais que um rostinho (muito) bonito. Estudante de Letras/Inglês e Pedagogia, a loira, de 21 anos, é antenada, conhece os problemas estruturais por quais o Brasil está passando e, engajada, trabalha em projetos sociais de sua cidade.

"Tenho orgulho em participar da Associação Pró-Casa Do Menino, que atende crianças e adolescentes que sofrem algum tipo de abuso em suas casas, como também as que ficam sozinhas a maior parte do tempo. Damos suporte, ajudando em seu desenvolvimento social e impedindo que fiquem nas ruas", pontua a moça, que também atua como estagiária na Escola Agrícola de Afonso Cláudio e é catequista da Paróquia São Sebastião, em sua cidade natal.

"Na paróquia, trabalho com crianças de 8 a 13 anos ensinando valores sociais, como respeito aos idosos, fazendo visitas rotineiras a asilos, por exemplo. É na infância que se molda o caráter de um futuro adulto", acredita.

A nova Miss Universo Espírito Santo não terá muito tempo para comemorar a conquista. A beldade embarca dia 29 deste mês para Salvador (BA), onde se junta as outras 26 candidatas do concurso Miss Universo Brasil que, este ano, será realizado a partir de 2 de novembro a bordo do cruzeiro MSC Preziosa, com shows musicais e outras novidades mantidas em segredo. A eleita do certame nacional ganhará o direito de participar do Miss Universo 2021, que deve acontecer em Éilat, Israel, em dezembro.

E aproveitando o certame nacional, o "Divirta-se" perguntou a Eduarda a clássica questão: por que ela merece ser eleita Miss Brasil? "Porque reúno algumas características que considero importantes, pois tento transparecer paz, harmonia e esperança. Estamos passando por um momento difícil por conta da Covid-19 e todos os problemas sociais e econômicos que ela trouxe. Uma miss precisa ter a responsabilidade de apoiar o país", defende.

Eduarda também confessou à reportagem que uma de suas bandeiras é a luta em relação ao assédio contra a mulher. "Sou alta e sempre chamo atenção por onde passo. Não tenho vergonha de dizer que, às vezes, ficava intimidada em passar por locais que contavam com a presença de muitos homens, com medo de ouvir comentários constrangedores. Aprendi a superar esse medo. Nós mulheres precisamos dizer um basta a esse tipo de assédio. Ninguém tem o direito de ter esse tipo de postura com uma mulher. Precisamos nos impor", defende.

ESPORTES

De família de agricultores ("adoro trabalhar na lavoura"), Eduarda mora em Afonso Cláudio com os pais e a irmã (a mãe, Jusara, foi Rainha do Centenário de Afonso Cláudio) e diz ser amante dos esportes.

"Jogo handebol desde criança. Também faço academia praticamente todos os dias. Como preparação para o Miss Universo Brasil, esses treinos terão que ser intensificados, com mais disciplina ainda. Também sou adepta da alimentação saudável. Como moro no interior, sempre tive acesso a frutas e verduras fresquinhas, o que facilita, né?", brinca, sem esconder que também não abre mão de um bom hambúrguer. "Gosto sim, claro (risos), mas com parcimônia. Só quando saio com as amigas", despista.

Amante de handebol, Eduarda diz que recebe total apoio do namorado Talisson para encarar o mundo misso Crédito: Robsther Meireles

Namorando (sim, a bela é comprometida) há cerca de quatro anos com o estudante de Engenharia Talisson, de 21 anos, Eduarda diz que recebe todo o apoio do amado em seu sonho de entrar no mundo miss.

"Ele é um grande companheiro, que me dá todo o suporte possível. Chegou até a organizar a minha torcida no concurso, fretando uma van de Afonso Cláudio", diz, reforçando que a vitória no certame capixaba veio por conta de muito trabalho.