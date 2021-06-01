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Pedro Permuy

Veja todas as Miss Espírito Santo já classificadas no Miss Brasil; fotos

A última vez que o Estado esteve perto de formar uma Miss Brasil foi em 2017, quando Stephany Pim ficou em 3° lugar. Mas a história começa em 1962, quando Elizabeth Daniel ficou em 4° no pódio nacional

Públicado em 

01 jun 2021 às 06:00
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

Veja todas as Miss Espírito Santo classificadas no Miss Brasil; fotos
Veja todas as Miss Espírito Santo classificadas no Miss Brasil; fotos Crédito: Arquivo pessoal/José Luiz Pizzol
Em mais de 50 anos de concurso Miss Espírito Santo, por 20 edições as representantes máximas da beleza capixaba estiveram perto de ganhar o Miss Brasil. E não chegaram lá por qualquer um dos quesitos que o corpo de jurados considera na hora de dar uma nota às modelos: desenvoltura, beleza, produção, oratória, desfile em passarela e simpatia. 
A última vez que uma capixaba esteve perto do título nacional foi em 2017, quando Stephany Pim ficou em terceiro lugar no Miss Brasil - mas a coluna, que não é boba nem nada, acha que ela merecia ganhar. À época, A Gazeta falou com exclusividade com a atual empresária, que detalhou os bastidores do concurso de beleza. A modelo, que hoje está casada e espera um bebê, chegou a ser convidada para outros concursos de beleza, até internacionais, e tem no currículo faixas e coroas que ganhou pelo mundo todo. 
E não é só ela que se tornou uma estrela depois do Miss Espírito Santo. A ganhadora de 2005, Ariane Colombo, foi amiga pessoal de Hebe Camargo e chegou a viver histórias para lá de engraçadas com a Rainha da Televisão antes de ela partir, vítima de um câncer, em 2012. Este colunista também já noticiou a história dela, que atualmente vive na Itália, relembrando alguns desses casos. 
E também não são só misses da era contemporânea do Miss Brasil que estiveram tão perto do primeiro lugar. A primeira vez que o Estado se classificou no concurso nacional foi em 1962, quando Elizabeth Daniel conquistou o quarto lugar do pódio entre as dezenas de brasileiras que tentavam o título máximo. Em 1972, o "quase lá" se repetiu com Maria Saraiva no quinto lugar. 

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Com a ajuda do dermatologista José Luiz Pizzol, que inclusive está para lançar neste ano dois livros que contam a história do Miss Espírito Santo e do Miss Brasil desde suas primeiras edições, a coluna separou fotos e anos em que o Estado classificou ao menos no top 15 e chegou perto de trazer de volta a coroa da etapa nacional do concurso de beleza. Relembre: 
A Miss Espírito Santo 1962, Elizabeth Daniel, 4° lugar no Miss Brasil 1962
A Miss Espírito Santo 1962, Elizabeth Daniel, 4° lugar no Miss Brasil 1962 Crédito: Arquivo pessoal/José Luiz Pizzol
A Miss Espírito Santo 1965, Solange Leão, top 8 no Miss Brasil 1965
A Miss Espírito Santo 1965, Solange Leão, top 8 no Miss Brasil 1965 Crédito: Arquivo pessoal/José Luiz Pizzol
A Miss Espírito Santo 1971, Cacilda Neitzel, top 8 no Miss Brasil 1971
A Miss Espírito Santo 1971, Cacilda Neitzel, top 8 no Miss Brasil 1971 Crédito: Arquivo pessoal/José Luiz Pizzol
A Miss Espírito Santo 1972, Maria Saraiva, 5° lugar no Miss Brasil 1972
A Miss Espírito Santo 1972, Maria Saraiva, 5° lugar no Miss Brasil 1972 Crédito: Arquivo pessoal/José Luiz Pizzol
A Miss Espírito Santo 1988, Josiane Godoy, top 12 no Miss Brasil 1988
A Miss Espírito Santo 1988, Josiane Godoy, top 12 no Miss Brasil 1988 Crédito: Arquivo pessoal/José Luiz Pizzol
A Miss Espírito Santo 1995, Fabia Andreza Majevski, top 10 no Miss Brasil 1995
A Miss Espírito Santo 1995, Fabia Andreza Majevski, top 10 no Miss Brasil 1995 Crédito: Arquivo pessoal/José Luiz Pizzol
A Miss Espírito Santo 1996, Adriana Duarte, top 12 no Miss Brasil 1996
A Miss Espírito Santo 1996, Adriana Duarte, top 12 no Miss Brasil 1996 Crédito: Arquivo pessoal/José Luiz Pizzol
A Miss Espírito Santo 2005, Ariane Colombo, 3° lugar no Miss Brasil 2005
A Miss Espírito Santo 2005, Ariane Colombo, 3° lugar no Miss Brasil 2005 Crédito: Arquivo pessoal/José Luiz Pizzol
A Miss Espírito Santo 2007, Jakeline Lemke, top 15 no Miss Brasil 2007
A Miss Espírito Santo 2007, Jakeline Lemke, top 15 no Miss Brasil 2007 Crédito: Arquivo pessoal/José Luiz Pizzol
A Miss Espírito Santo 2008, Francielem Riguete, top 10 no Miss Brasil 2008
A Miss Espírito Santo 2008, Francielem Riguete, top 10 no Miss Brasil 2008 Crédito: Arquivo pessoal/José Luiz Pizzol
A Miss Espírito Santo 2009, Bianca Lopes Gava, top 15 no Miss Brasil 2009
A Miss Espírito Santo 2009, Bianca Lopes Gava, top 15 no Miss Brasil 2009 Crédito: Arquivo pessoal/José Luiz Pizzol
A Miss Espírito Santo 2010, Franciene Pavesi, top 15 do Miss Brasil 2010
A Miss Espírito Santo 2010, Franciene Pavesi, top 15 do Miss Brasil 2010 Crédito: Arquivo pessoal/José Luiz Pizzol
A Miss Espírito Santo 2011, Marcela Granato, top 10 no Miss Brasil 2011
A Miss Espírito Santo 2011, Marcela Granato, top 10 no Miss Brasil 2011 Crédito: Arquivo pessoal/José Luiz Pizzol
A Miss Espírito Santo 2012, Fernanda Pessan, top 10 do Miss Brasil 2012
A Miss Espírito Santo 2012, Fernanda Pessan, top 10 do Miss Brasil 2012 Crédito: Arquivo pessoal/José Luiz Pizzol
A Miss Espírito Santo 2013, Deiseane Volponi, top 15 no Miss Brasil 2013
A Miss Espírito Santo 2013, Deiseane Volponi, top 15 no Miss Brasil 2013 Crédito: Arquivo pessoal/José Luiz Pizzol
A Miss Espírito Santo 2014, Amanda Recla, top 15 no Miss Brasil 2014
A Miss Espírito Santo 2014, Amanda Recla, top 15 no Miss Brasil 2014 Crédito: Arquivo pessoal/José Luiz Pizzol
A Miss Espírito Santo 2016, Beatriz Leite, top 15 no Miss Brasil 2016
A Miss Espírito Santo 2016, Beatriz Leite, top 15 no Miss Brasil 2016 Crédito: Arquivo pessoal/José Luiz Pizzol
A Miss Espírito Santo 2017, Stephany Pim, 3° lugar do Miss Brasil 2017
A Miss Espírito Santo 2017, Stephany Pim, 3° lugar do Miss Brasil 2017 Crédito: Arquivo pessoal/José Luiz Pizzol
A Miss Espírito Santo 2018, Sabrina Stock, top 15 no Miss Brasil 2018
A Miss Espírito Santo 2018, Sabrina Stock, top 15 no Miss Brasil 2018 Crédito: Arquivo pessoal/José Luiz Pizzol
A Miss Espírito Santo 2019, Thainá Castro, top 10 do Miss Brasil 2019
A Miss Espírito Santo 2019, Thainá Castro, top 10 do Miss Brasil 2019 Crédito: Arquivo pessoal/José Luiz Pizzol

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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