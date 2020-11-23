Mia Mamede: capixaba já foi ao 'Miss Dubai' e modelou para Tiffany

A apresentadora e atriz Mia Mamede posa em Vitória, no Espírito Santo Crédito: Cacá Lima

Quando completou 8 anos de idade, Mia Mamede já morava na China. Longe do Espírito Santo , de onde é natural, a artista foi alfabetizada em inglês, morou em sete países, conheceu outras quase 40 nações e estrelou não só em musicais da Broadway - convidada por um ex-professor - como posou para a famosa Tiffany, joalheria do clássico "Bonequinha de Luxo" (1961), de Nova York.

"Fiz uma campanha de Dia das Mães. Usei um anel que, no câmbio, equivalia a uns R$ 3 milhões. Uma experiência única. Desde então brinco que não aceito nada menos que isso para quando ficar noiva (risos)", lembra ela, que está solteira.

Mia Mamede em revista de Dubai após posar para a joalheria Tiffany & Co. Crédito: Arquivo pessoal

No fim do ano passado, voltou ao Brasil especialmente para apresentar o Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro, ao lado de Milton Cunha . Mas decidiu que precisava se reconectar com as raízes tupiniquins. "Estou amando esse momento. Desde o ano novo, que foi uma experiência muito emocionante, têm sido maravilhosos os dias aqui", completa.

Aos 25 anos, a artista capixaba já carrega um currículo de peso. Além do "know how" internacional, fez cursos de modelo, atriz e comunicação, com direito até a participação em uma edição do "Miss Dubai" logo que foi viver nos Emirados Árabes. "Minha família e eu nos mudamos para lá (Dubai). Eu não conhecia ninguém, não tinha amigos lá. E a gente topa qualquer coisa para se enturmar, não é? Fui convidada e aceitei", corrobora, em tom de brincadeira.

A apresentadora e atriz Mia Mamede Crédito: Marina Maeda Fotografia

Mas nada que seja muito difícil para a apresentadora, que em pouco mais de duas horas de encontro com este colunista na última semana mostrou que, sem dúvida, consegue encantar pela simpatia. "Hoje tenho muita vontade de trabalhar com TV e cinema no Brasil. Dentro de uma grande rede, com certeza. O Brasil não é valorizado como deveria ser. E a pandemia, por exemplo, mostrou que nosso potencial turístico existe, só não é explorado", opina.

"Comecei a fazer teatro quando morávamos na China. Sempre soube que queria investir no meio artístico, sempre fui apaixonada por esse universo. Quando estávamos em Xangai, tive um professor britânico, que foi o primeiro a fazer peças americanas com produções chinesas. E ele me convidou para encenar em 'Aladdin' e 'Hamlet', da Broadway " Mia Mamede - Artista, sobre participação em espetáculos musicais

E não bastasse a expertise de ter convivido com tantas culturas diferentes desde pequena, ela tem bagagem para criticar as atividades turísticas porque já trabalhou diretamente com isso.

Para quem não sabe, ela foi o rosto de" Hotéis Incríveis", atração da Globosat em que atuou como apresentadora, em 2018. Antes desse trabalho, também já vinha de um contrato com a Fox Sports em que entrevistou 40 jogadores de futebol do Brasil que moram em outros países para um documentário homônimo - o chamado "40 Jogadores de Futebol", de 2017.

"Com o 'Hotéis...', eu produzia, fechava, gravava, coordenava... Passávamos, mais ou menos, dois dias em cada hotel. Lembro que para fechar com a China, tinha que ficar até 5h da manhã ao telefone, porque o fuso é de 12h. Mas foi até bom, porque tinha tempo que não praticava o meu mandarim", afirma. E ela não pretende parar.

Para 2021, o propósito de exibir as belezas mundiais continua. Isso porque a empreendedora concebeu um outro produto que pode chamar, exclusivamente, de seu. Trata-se de "Viaje do Seu Jeito".

Com primeira temporada prevista para ser gravada em janeiro e veiculação no YouTube, Mia quer mostrar o turismo de cidades do mundo todo por meio de entrevistas segmentadas. "Quero convidados de vários nichos, como chefs e jogadores de futebol, por exemplo. Eles vão falar da cidade pensando no contexto gastronômico e de esportes, respectivamente. Quero um convidado de cada área", adianta.

No ano que vem, ela não pretende investir só na carreira. Desde que voltou ao Brasil, Mia incrementou seu lado social e tomou gosto por isso. Neste ano, em Vitória, passou a dar aula para seis alunos de inglês de forma virtual. "Separo minhas terças e quintas para isso e um dos dois dias do fim de semana. Queria muito ter mais tempo disponível para esse trabalho, porque as pessoas têm que falar inglês. Tenho, sim, vontade de um dia expandir e chegar a abrir um instituto, por exemplo", pontua.

"Para o turismo, a falta de disponibilidade da língua impede muito o desenvolvimento. E vemos que nem todos os que trabalham nessa área dominam o inglês, por exemplo " Mia Mamede - Artista, que além do mandarim é fluente em outros cinco idiomas, incluindo o português