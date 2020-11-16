Ex-Mulheres Ricas Aeileen Varejão e Barbie capixaba fazem rinoplastia

A ex-Mulheres Ricas e empresária Aeileen Varejão e a modelo Grazi Real, a Barbie capixaba Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem A GAZETA

A era da rinoplastia acertou em cheio as personalidades do Espírito Santo . Tanto que, em um mês, ao menos duas dessas figurinhas mais conhecidas do Estado entraram no bisturi e se submeteram à cirurgia plástica no nariz.

Tanto a empresária Aeileen Varejão , ex participante do reality "Mulheres Ricas" (Band), quanto a modelo Grazi Real, famosa por ser a Barbie Humana capixaba , realizaram o procedimento estético para deixar o rosto mais harmonizado. A colega de reality de Val Marchiori foi operada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. E a boneca da vida real, em clínica de Porto Alegre, no Sul do Brasil.

Ao contrário de Aeileen, que se rendeu à indústria estética pela primeira vez, Grazi já havia feito uma rinoplastia primária em São Paulo há cerca de dois anos. Na ocasião, ficou satisfeita com o resultado, mas recentemente decidiu fazer mais alguns ajustes. "Retoquei alguns pontos que não estavam me agradando mais e mexi um pouco mais no que também estava incomodando. Realizei mais um sonho", fala a Barbie.

A modelo Grazi Real, a Barbie capixaba, exibe antes e depois da segunda rinoplastia à que se submeteu Crédito: Arquivo pessoal

Além do nariz, a modelo, que já está em Belo Horizonte, em Minas Gerais, para um ensaio sensual, também já operou o queixo, o malar e colocou próteses de silicone nos seios.

0% ARTIFICIAL

Um dos medos de Aeileen de operar sempre foi perder a naturalidade. Por isso, ela demorou tanto para decidir retocar o nariz. Ainda assim, ela confessa que nunca o achou bonito, mas também nunca se sentiu tão incomodada a ponto de querer se submeter à plástica - até este ano.

De todo modo, o resultado ficou bom e os elogios já surgiram para a capixaba no último post sobre o tema que ela fez no Instagram. Na rede social de fotos, Aeileen exibiu o depois, pouco mais de um mês após a plástica.