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Pedro Permuy

Ex-Mulheres Ricas Aeileen Varejão e Barbie capixaba fazem rinoplastia

Onda de procedimento estético para retocar o nariz, como feito por Anitta, caiu na graça de personalidades do Espírito Santo

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

16 nov 2020 às 05:00
Pedro Permuy

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Pedro Permuy

A ex-Mulheres Ricas e empresária Aeileen Varejão e a modelo Grazi Real, a Barbie capixaba
A ex-Mulheres Ricas e empresária Aeileen Varejão e a modelo Grazi Real, a Barbie capixaba Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem A GAZETA
A era da rinoplastia acertou em cheio as personalidades do Espírito Santo. Tanto que, em um mês, ao menos duas dessas figurinhas mais conhecidas do Estado entraram no bisturi e se submeteram à cirurgia plástica no nariz.
Tanto a empresária Aeileen Varejão, ex participante do reality "Mulheres Ricas" (Band), quanto a modelo Grazi Real, famosa por ser a Barbie Humana capixaba, realizaram o procedimento estético para deixar o rosto mais harmonizado. A colega de reality de Val Marchiori foi operada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. E a boneca da vida real, em clínica de Porto Alegre, no Sul do Brasil.
Ao contrário de Aeileen, que se rendeu à indústria estética pela primeira vez, Grazi já havia feito uma rinoplastia primária em São Paulo há cerca de dois anos. Na ocasião, ficou satisfeita com o resultado, mas recentemente decidiu fazer mais alguns ajustes. "Retoquei alguns pontos que não estavam me agradando mais e mexi um pouco mais no que também estava incomodando. Realizei mais um sonho", fala a Barbie.
A modelo Grazi Real, a Barbie capixaba, exibe antes e depois da segunda rinoplastia à que se submeteu
A modelo Grazi Real, a Barbie capixaba, exibe antes e depois da segunda rinoplastia à que se submeteu Crédito: Arquivo pessoal
Além do nariz, a modelo, que já está em Belo Horizonte, em Minas Gerais, para um ensaio sensual, também já operou o queixo, o malar e colocou próteses de silicone nos seios.

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Um dos medos de Aeileen de operar sempre foi perder a naturalidade. Por isso, ela demorou tanto para decidir retocar o nariz. Ainda assim, ela confessa que nunca o achou bonito, mas também nunca se sentiu tão incomodada a ponto de querer se submeter à plástica - até este ano.
A representante do Espírito Santo no "Mulheres Ricas" nega que tenha corrido ao centro cirúrgico pelo casamento, que a coluna, que não dorme no ponto, já havia adiantado em julho deste ano. Na ocasião, a bonita disse sim ao pedido do noivo, Thiago Magalhães Ramos, que foi embalado por um cenário para lá de romântico.
De todo modo, o resultado ficou bom e os elogios já surgiram para a capixaba no último post sobre o tema que ela fez no Instagram. Na rede social de fotos, Aeileen exibiu o depois, pouco mais de um mês após a plástica.
"Que lindo! Gostei muito", disse uma seguidora. Outro internauta brincou: "Não foi no cirurgião da Regina Mansur (outra ex-Mulheres Ricas) não, né? (Risos). Ficou linda!". "Perfeito! Está mais linda ainda", concluiu mais uma fã.

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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