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Pedro Permuy

Alemão do Forró canta com Eduardo Costa no ES e anuncia parceria

Em passagem por Guarapari, sertanejo convidou cantor capixaba para um encontro entre amigos e os dois aproveitaram para fazer até dueto

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 08:41

Públicado em 

08 nov 2020 às 08:41
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

Alemão do Forró e Eduardo Costa: encontro musical em Guarapari, no Espírito Santo
Alemão do Forró e Eduardo Costa: encontro musical em Guarapari, no Espírito Santo Crédito: Arquivo pessoal
Eduardo Costa esteve no Espírito Santo neste fim de semana para fazer uma live que foi ao ar no último sábado (7) direto de Guarapari. No dia anterior ao show virtual, o sertanejo convidou Alemão do Forró para um encontro entre amigos. Durante a noite da sexta (6), os dois conversaram e cantaram e tocaram juntos. 
A coluna, que não é boba nem nada, no entanto, sabe que o get together não foi à toa. Eduardo e Alemão firmaram, sim, uma parceria para um novo projeto que vem aí e, ao longo da noite, também já negociaram a novidade. Questionado, o produtor do artista capixaba confirma que haverá uma collab musical sem adiantar muitos detalhes. 
Em vídeos, que foram postados no perfil do Instagram do Rei do Forró capixabaEduardo surgiu tocando violão e cantando com Alemão, que, ao que pareceu, impressionou o colega com o desempenho artístico. 
O dueto ainda foi relembrado por Alemão no dia seguinte, quando, já em casa, ele foi aos stories para falar sobre o momento: "“O melhor sextou da minha vida! Foi massa demais estar entre amigos e com o meu ídolo. A noite ao lado desse cara, tocando viola, foi assim... Igual para quem joga bola, bater uma bola com Ronaldo. Foi massa demais. Eduardo Costa, você é merecedor de tudo. Você é diferenciado e obrigado pelo carinho. E vem novidade por aí”, disse.
E continuou: “Já falei com ele para arrumar uma namorada do Espírito Santo para ele vir direto para cá. As mulheres mais bonitas do Brasil estão aqui, não é?”.

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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