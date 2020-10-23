“Saio de Vila Velha revigorada”, diz Cacá Werneck, ex de Monique Evans

A DJ Cacá Werneck em passagem por hotel da Orla da Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Pedro Permuy

Sem descartar novos momentos com a mãe de Bárbara Evans e dizendo que ainda tem amor pela modelo que foi ícone do Brasil por décadas, a artista diz que a passagem nesta semana por Vila Velha, no Espírito Santo , foi providencial. Após curtir quase 24h no Estado, entre a quarta (21) e quinta (22), Cacá retorna ao seu apartamento, em Ipanema, no Rio de Janeiro, totalmente renovada.

“Melhorou muito meu astral essa vinda. Ri muito com a minha amiga Mariana Laranja (a dentista), a esposa dela, com a noite que eu tive... E relaxei. Estou saindo daqui renovada. Esteticamente e como pessoa, né? Estou me sentindo amada, cuidada”, confidencia.

"Às vezes a gente chega ao fundo do poço, na escuridão, e pensa que não há volta. Mas dá, sim, para voltar à luz" Cacá Werneck - Artista

A DJ Cacá Werneck em passagem por hotel da Orla da Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Pedro Permuy

Mas o momento de relax foi só consequência do real motivo que trouxe a DJ da The Week a Vila Velha. Na tarde da última quarta (21), ela retocou sua harmonização facial, realizada pela colega da área da saúde. Cacá colocou mais fios de PDO e se submeteu a aplicações de botox e preenchimento. “Nunca fui de fazer procedimentos estéticos. Vejo muita gente fazendo e perdendo a identidade”, diz, ao indicar cautela na hora de apelar para a estética.

Antes da harmonização, feita no Espírito Santo, a DJ só havia entrado no centro cirúrgico aos 18 anos, no México, quando colocou suas próteses de silicone. “O pessoal brinca, pela minha aparência, que eu vou tirar os peitos e não vou, não! Vou é aumentar! Gosto dessa coisa meio andrógina, meio menino e meio menina. Acho que sou metade metade. Me sinto bem assim”, justifica.

No entanto, passa longe de Cacá quaisquer ressentimentos por comentários de ódio e maldosos que sofre dos “juízes” que se manifestam na internet. Na web, ela passou a ser ainda mais bombardeada com opiniões de internautas depois de toda a polêmica de seu término com Monique envolvendo até a herdeira da ex-namorada.

“A maioria eu ignoro, alguns eu bloqueio... Nesse dia, uma psicóloga estudada comentou em um vídeo que, pela forma com que eu apareci, eu estava possuída. Fiquei pensando: ‘Como uma pessoa que estuda comportamento, analisa, pode falar uma coisa dessas?’. Aprendi com uma música de Maria Bethânia que a felicidade não existe, existem alegrias que nos fazem chegar lá. Tenho usado isso como lema”, afirma.

A DJ Cacá Werneck em passagem por hotel da Orla da Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Pedro Permuy

“EU AMO MONIQUE EVANS”

Cacá adianta à coluna que já teve algumas conversas com Monique desde que a bomba do fim do relacionamento estourou e diz com todas as letras que "ama Monique Evans ", deixando claro: "Não é aquele amor, amor de largar tudo, paixão. Mas eu gosto muito dela, acho ela incrível e vou continuar achando". Durante o bate-papo, este colunista percebeu que em alguns momentos foi até difícil para a DJ chamá-la de "Monique" e não se referir à ex como "amor".

E a coluna, que não é boba nem nada, sabe que o atual ex-casal ainda deve se reencontrar, o que pode render frutos. Isso porque a DJ ainda tem que buscar alguns itens pessoais na casa da modelo.

Carnaval de Vitória 2020: Monique Evans e a namorada, Cacá Werneck Crédito: Pedro Permuy

Sobre o que saiu na mídia, a artista lamenta e só diz ficar chateada pela falta de reconhecimento. “A gente viveu 6 anos e não ficamos separadas nunca. Com dinheiro, sem dinheiro, na dificuldade, na bonança... E não só eu cuidei dela. Ela também cuidou muito de mim, principalmente quando perdi meu pai. Muitas vezes ela esquecia a doença dela, que é a Síndrome de Borderline, para cuidar de mim. E as pessoas na internet julgam sem saber, sem terem visto as coisas dentro da nossa casa”, reitera.