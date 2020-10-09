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Pedro Permuy

Vídeo: recém-separada, Monique Evans já deu beijão na ex em boate do ES

Mãe de Bárbara Evans e a DJ Cacá Werneck anunciaram fim do relacionamento nesta quinta (8). Relembre vídeo das duas apaixonadíssimas na Move Music, em Vitória

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 16:46

Públicado em 

09 out 2020 às 16:46
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

Monique Evans e a ex, Cacá Werneck, já deram beijão na Move Music, boate LGBT+ de Vitória, no Espírito Santo, em 2015
Monique Evans e a ex, Cacá Werneck, já deram beijão na Move Music, boate LGBT+ de Vitória, no Espírito Santo, em 2015 Crédito: Reprodução | Instagram @djcacawerneck
Acabou o amor entre Monique Evans e Cacá Werneck. As duas puseram ponto final no relacionamento há alguns dias, mas a informação só vazou à imprensa nesta quinta-feira (8), mergulhada em um poço de polêmicas. Mas a coluna, que não é boba nem nada, aproveita que o assunto está em alta e relembra que em 2015 o ex-casal surgiu apaixonadíssimo em boate LGBT+ de Vitória, no Espírito Santo
Em vídeo, que até o início da tarde desta sexta (9) ainda estava disponível no perfil do Instagram da ex-madrasta de Bárbara Evans, é possível ver Monique e Cacá dando um beijão daqueles enquanto a DJ se apresentava na Move Music, na Mata da Praia. Só para constar, a casa de shows que já trouxe outras celebridades como GretchenNicole Bahls e Inês Brasil não está mais em operação. 
Na ocasião, os comentários do post exaltaram a decisão das duas de tornarem público o relacionamento que, diga-se de passagem, foi o primeiro amor lésbico que Monique alega ter vivido. "Eita, beijo bom!", disse uma seguidora. Outra fã comentou: "Dá água na boca". 

HABITUÉS DO ESPÍRITO SANTO

Do episódio romântico para cá, Monique e Cacá visitaram o Estado algumas outras vezes. Em primeira mão, em fevereiro deste ano, este colunista noticiou a vinda da mãe de Bárbara a clínica da Ilha para se submeter a uma harmonização facial. À época, a modelo chegou a ser comparada à filha após ter repaginado o visual com preenchimentos, botox e fios de PDO (que dão sustentação à pele flácida do rosto). 
Já no Carnaval de Vitória 2020, Monique também surgiu como uma espécie de embaixadora de camarote LGBT+ do Sambão do Povo. Na ocasião, a ex de Cacá declarou torcida para a Andaraí - que mais tarde foi anunciada como vencedora do Grupo de Acesso. 

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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