Vídeo: recém-separada, Monique Evans já deu beijão na ex em boate do ES

Monique Evans e a ex, Cacá Werneck, já deram beijão na Move Music, boate LGBT+ de Vitória, no Espírito Santo, em 2015

Na ocasião, os comentários do post exaltaram a decisão das duas de tornarem público o relacionamento que, diga-se de passagem, foi o primeiro amor lésbico que Monique alega ter vivido. "Eita, beijo bom!", disse uma seguidora. Outra fã comentou: "Dá água na boca".