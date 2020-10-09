Vídeo: recém-separada, Monique Evans já deu beijão na ex em boate do ES

Em vídeo, que até o início da tarde desta sexta (9) ainda estava disponível no perfil do Instagram da ex-madrasta de Bárbara Evans
, é possível ver Monique e Cacá dando um beijão daqueles enquanto a DJ se apresentava na Move Music, na Mata da Praia. Só para constar, a casa de shows que já trouxe outras celebridades como Gretchen
, Nicole Bahls
e Inês Brasil
não está mais em operação.
Na ocasião, os comentários do post exaltaram a decisão das duas de tornarem público o relacionamento que, diga-se de passagem, foi o primeiro amor lésbico que Monique alega ter vivido. "Eita, beijo bom!", disse uma seguidora. Outra fã comentou: "Dá água na boca".