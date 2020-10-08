Monique Evans abre o jogo sobre separação de Cacá Werneck: 'Já deu'

O boato que acompanhou a notícia da separação da modelo com a DJ rodou acompanhado de que Cacá, na verdade, teria se incomodado com atitudes da filha de Monique. E a loira, então, explicou: "A única coisa que a minha filha fez foi comprar uma passagem para mim. Ela mora em Adolfo (no interior de São Paulo), e está se sentindo muito sozinha, porque está com um probleminha de saúde", explicou. Mas há fundo de verdade na questão: "A Cacá não gostou de ela ter me chamado para passar uns dias lá. Acho que pelo jeito agora estamos separadas. Ela está muito grilada por eu estar indo para a casa da minha filha. Tentei ligar para ela, mas ela não atendeu".