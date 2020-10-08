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Acabou o amor?

Monique Evans abre o jogo sobre separação de Cacá Werneck: 'Já deu'

Mãe de Bárbara Evans falou ao Extra sobre crise na relação com a DJ Cacá Werneck, seu primeiro namoro lésbico desde que se assumiu LGBTQIA+

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 08:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 08:19
A modelo Monique Evans e a DJ Cacá Werneck
A modelo Monique Evans e a DJ Cacá Werneck Crédito: Reprodução/Instagram @moniquevansreal
Monique Evans e a então namorada, a DJ Cacá Werneck, já não estão se entendendo como antes. A mãe de Bárbara Evans decidiu, então, abrir o jogo sobre a real situação do relacionamento das duas. 
Ao Extra, Monique disparou: "A gente começou a brigar muito, foi desgastando, e eu peguei Covid. Eu fiquei aqui na minha casa e ela lá no estúdio dela. Sábado ela apareceu aqui em casa, e a gente se desentendeu, mas dormimos juntas esses dias todos". 
O boato que acompanhou a notícia da separação da modelo com a DJ rodou acompanhado de que Cacá, na verdade, teria se incomodado com atitudes da filha de Monique. E a loira, então, explicou: "A única coisa que a minha filha fez foi comprar uma passagem para mim. Ela mora em Adolfo (no interior de São Paulo), e está se sentindo muito sozinha, porque está com um probleminha de saúde", explicou. Mas há fundo de verdade na questão: "A Cacá não gostou de ela ter me chamado para passar uns dias lá. Acho que pelo jeito agora estamos separadas. Ela está muito grilada por eu estar indo para a casa da minha filha. Tentei ligar para ela, mas ela não atendeu". 

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Monique também não ficou contente em saber que a crise no relacionamento havia se tornado pública por meio de informação passada à apresentadora Sonia Abrão nesta semana. Sobre isso, chegou a comentar: "Depois de ela ter passado essa informação, para mim já deu. Acabou mesmo".

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