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Pandemia atrasou gravações

Globo anuncia que 'Malhação' só terá nova temporada em 2022

A próxima temporada inédita está sendo escrita por Priscila Steinman, que também é atriz e fez o papel de Sofia em 'Totalmente Demais'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 07:49

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 07:49

Cena de Malhação (Globo): Nicolas Prattes, Marina Moschen, Murilo Rosa, Marcello Airoldi, Laryssa Ayres, Francisco Vitti, Giulia Costa, Lívia Aragão, Marcela Fetter, Amanda de Godoi, Maicon Rodrigues, Gabriel Kaufmann e Brenno Leone.
Cena de Malhação (Globo): Nicolas Prattes, Marina Moschen, Murilo Rosa, Marcello Airoldi, Laryssa Ayres, Francisco Vitti, Giulia Costa, Lívia Aragão, Marcela Fetter, Amanda de Godoi, Maicon Rodrigues, Gabriel Kaufmann e Brenno Leone. Crédito: Globo/Paulo Belote
Globo informou nesta quarta-feira (7) que "Malhação" só vai ter uma temporada inédita em 2022. A emissora afirmou que, até lá, vai continuar exibindo reprises da novela adolescente.
A próxima temporada inédita está sendo escrita por Priscila Steinman, que também é atriz e fez o papel de Sofia em "Totalmente Demais" (no ar em reprise na faixa das 19h). A Comunicação da Globo diz que é esse o texto que vai ser produzido para exibição em 2022.
"As reapresentações especiais programadas pela TV Globo serão suficientes para cobrir o slot ao longo de 2021", disse em nota enviada ao F5. Atualmente, está no ar "Malhação - Viva a Diferença", exibida originalmente entre 2017 e 2018. A emissora não revelou qual temporada entrará na sequência.
Além de vários estreantes, estavam escalados para os papéis adultos Malvino Salvador, Regiane Alves, Mel Lisboa e Marcello Novaes, entre outros. De acordo com o jornal Extra, os atores reservados para a nova temporada já começaram a ser dispensados.
Inicialmente, as gravações da nova temporada estavam marcadas para março deste ano, mas a pandemia interrompeu inclusive o final da temporada anterior ("Malhação - Toda Forma de Amar"), que teve seu desfecho antecipado em cerca de um mês.

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As últimas cenas tiveram participação apenas dos atores Alanis Guillen e Pedro Novaes, que interpretavam os protagonistas Rita e Filipe. Eles apenas narraram o que aconteceria com os outros personagens enquanto apareciam imagens gravadas anteriormente.
Vale lembrar que "Malhação" é o produto de dramaturgia mais longevo da Globo. Está no ar desde 1995, com poucas interrupções (como no caso da Copa de 2014). Contudo, a emissora nunca ficou um ano inteiro sem uma temporada nova.

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