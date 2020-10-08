Globo anuncia que 'Malhação' só terá nova temporada em 2022

Cena de Malhação (Globo): Nicolas Prattes, Marina Moschen, Murilo Rosa, Marcello Airoldi, Laryssa Ayres, Francisco Vitti, Giulia Costa, Lívia Aragão, Marcela Fetter, Amanda de Godoi, Maicon Rodrigues, Gabriel Kaufmann e Brenno Leone. Crédito: Globo/Paulo Belote

Globo informou nesta quarta-feira (7) que "Malhação" só vai ter uma temporada inédita em 2022. A emissora afirmou que, até lá, vai continuar exibindo reprises da novela adolescente.

A próxima temporada inédita está sendo escrita por Priscila Steinman, que também é atriz e fez o papel de Sofia em "Totalmente Demais" (no ar em reprise na faixa das 19h). A Comunicação da Globo diz que é esse o texto que vai ser produzido para exibição em 2022.

"As reapresentações especiais programadas pela TV Globo serão suficientes para cobrir o slot ao longo de 2021", disse em nota enviada ao F5. Atualmente, está no ar "Malhação - Viva a Diferença", exibida originalmente entre 2017 e 2018. A emissora não revelou qual temporada entrará na sequência.

Além de vários estreantes, estavam escalados para os papéis adultos Malvino Salvador, Regiane Alves, Mel Lisboa e Marcello Novaes, entre outros. De acordo com o jornal Extra, os atores reservados para a nova temporada já começaram a ser dispensados.

Inicialmente, as gravações da nova temporada estavam marcadas para março deste ano, mas a pandemia interrompeu inclusive o final da temporada anterior ("Malhação - Toda Forma de Amar"), que teve seu desfecho antecipado em cerca de um mês.

As últimas cenas tiveram participação apenas dos atores Alanis Guillen e Pedro Novaes, que interpretavam os protagonistas Rita e Filipe. Eles apenas narraram o que aconteceria com os outros personagens enquanto apareciam imagens gravadas anteriormente.