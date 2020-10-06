Reforma da Igreja Matriz de Conceição da Barra vai custar R$ 670 mil

Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Conceição da Barra Crédito: Divulgação/Secult

Os moradores de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, vão esperar mais um pouco para ver a Igreja Nossa Senhora da Conceição restaurada. Diante da falta de interessados no primeiro chamamento público para reforma do prédio histórico , a Secretaria de Estado de Cultura (Secult) reabriu o edital na última sexta-feira (2).

De acordo com a secretaria, o processo foi reaberto com valores corrigidos de acordo com a planilha do Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) e a obra agora está orçada em R$ 670 mil - R$ 50 mil a mais que a primeira oferta. As propostas serão recebidas até o dia 16 de novembro. A previsão de entrega da obra continua sendo de um ano após o seu início.

Com projeto apresentado desde 2017, o restauro contemplará piso, forro, escada, reboco interno, fachada, pavimentação externa e pintura do prédio. Um detalhe deste edital é que o restauro do patrimônio vai acontecer com participação popular.

Além das intervenções físicas previstas para serem realizadas no bem tombado, o edital exige propostas com ações socioeducativas de preservação de seu patrimônio e de sua memória praticando, assim, uma interação entre a comunidade e a organização responsável pela obra em torno do local.

"Lançamos um novo período para recebimento de propostas de Organizações da Sociedade Civil interessadas em realizar essa parceria que integra a obra de Restauro da Igreja Nossa Senhora da Conceição com ações de Educação Patrimonial para valorização e preservação desse bem tombado tão importante que integra nosso Patrimônio Cultural do Espírito Santo", explica a gerente de Memória e Patrimônio da Secult, Patrícia Bragatto.

A IGREJA

Patrimônio tombado pelo Conselho Estadual de Cultura (CEC) desde 2013, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição funcionou como capela no começo do Século XIX. Foi erguida em 1812 e elevada à condição de paróquia em 1831 por ter uma pia batismal e um cemitério.