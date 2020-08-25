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Espaço cultural

No ES, Casa de Roberto Carlos será reformada e ampliada

Prefeitura de Cachoeiro ainda capta recursos para compra de terreno vizinho ao espaço cultural a início da obra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2020 às 10:23

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 10:23

Dudu Braga (filho de Roberto Carlos) em visita a Casa de Cultura Roberto Carlos
Dudu Braga (filho de Roberto Carlos) em visita à Casa de Cultura Roberto Carlos em 2019 Crédito: Márcia Leal/PMCI
Casa de Cultura Roberto Carlos, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, vai ser totalmente revitalizada. Apesar de não haver prazo para início das obras, o edifício tombado desde 2009 como patrimônio histórico e cultural será ampliado, receberá nova cantina bem equipada e construção de banheiros para visitantes, além da Casa do Artesão para vender produtos locais e promover oficinas.
No local, que hoje opera como aparelho cultural, o cantor Roberto Carlos morou com a família até os 13 anos. O imóvel foi comprado pela Prefeitura de Cachoeiro décadas atrás e, de lá para cá, chegou a receber algumas obras. Além da edificação turística, o espaço possui acervo de fotos, discos, quadros e instrumentos musicais que podem ser admirados por visitantes e fãs que vão até à ex-casa do Rei.
"Não há prazo para início de obras, uma vez que depende da captação de recursos", respondeu a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim quando questionada sobre o novo cronograma de reforma.
De acordo com a prefeitura, o projeto de revitalização feito pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Cachoeiro (Semdurb) foi aprovado pelo Conselho Estadual de Cultura, do governo do Estado.
Os planos preveem reforma completa do imóvel, conservando os aspectos originais por se tratar de um bem tombado. Além disso, haverá obras nas rampas para adequação às normas de acessibilidade para deficientes e cadeirantes, além da criação de uma nova cantina equipada com banheiros.

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ARTESANATO E OFICINAS

Será construída também a Casa do Artesão, que, segundo o Executivo municipal, comercializará produtos de artesanato local. O novo ambiente será sediado numa casa vizinha à do cantor, que será comprada e também poderá servir para oficinas culturais e outras atividades artísticas.
A prefeitura também destaca que o entorno da casa será ampliado e novos elementos arquitetônicos devem ser inseridos para valorizar o im[ovel.

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Casa de Cultura Roberto Carlos em 2019, durante visita do filho do cantor, Dudu Braga
Casa de Cultura Roberto Carlos em 2019, durante visita do filho do cantor, Dudu Braga Crédito: Márcia Leal/ PMCI

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