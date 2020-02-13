Roberto Carlos não visita casa onde morou em Cachoeiro há 10 anos

Dudu Braga (filho de Roberto Carlos) em visita a Casa de Cultura Roberto Carlos Crédito: Márcia Leal/PMCI

O registro de 2009 consta no livro de visita da Casa de Cultura Roberto Carlos, e antes disso, não se sabe quantas vezes ele passou pela sua antiga residência. Em 2016, o cantor fez uma apresentação na cidade, em comemoração aos seus 75 anos.

A casa do rei permanece com a arquitetura original e expõe um acervo de fotos, discos, quadros e instrumentos musicais que fizeram parte da trajetória do cantor. Durante o ano de 2019 a casa recebeu cerca de 10 mil visitantes de várias regiões do país, segundo dados da secretaria municipal de Cultura e Turismo.

Dudu Braga (filho de Roberto Carlos) em visita a Casa de Cultura Roberto Carlos Crédito: Márcia Leal/PMCI

OUTRAS CELEBRIDADES QUE VISITARAM A CASA

De acordo com informações da prefeitura, celebridades como Neguinho da Beija-Flor, Luan Santana, a cantora Wanderléa, a cantora Joanna, o cantor Zé Geraldo, Juca Chaves, e Dudu Braga (filho de Roberto Carlos) já passaram pela Casa de Cultura Roberto Carlos.

COMO CHEGAR

A Casa de Cultura Roberto Carlos fica na Rua João Madureira de Deus, 122-148, no bairro Recanto e funciona de segunda a sexta-feira, de 9h às 18h. Nos sábados, domingos e feriados, de 9h às 15h. Mais informações pelo telefone: (28) 3155  5257.

CIDADE COMEMORA O ANIVERSÁRIO DE ROBERTO CARLOS

O aniversário do cantor e compositor Roberto Carlos Braga é comemorado todos os anos em Cachoeiro, com programação nas semanas anteriores e posteriores à data, 19 de abril. Entre as atividades, tem o show "Elas Cantam Roberto", o Concurso de Covers do Roberto Carlos e um Giro Gastronômico, quando diversos restaurantes da cidade servem pratos especiais nomeados com músicas que fizeram sucesso na voz do Rei.

Concurso de Covers do Roberto Carlos Crédito: PMCI

Em Cachoeiro de Itapemirim, também é possível participar do City Tour Afetivo ao Rei, que é um passeio turístico, que ocorre durante a programação do Aniversário do Rei, em abril. O objetivo é passear por locais marcantes da trajetória de Roberto Carlos em Cachoeiro.

Citytour afetivo do Rei Roberto Carlos, com a presença dos vencedores do Concurso Nacional de fãs, Minha História com o Rei Crédito: PMCI

Fazem parte do trajeto a praça Pedro Cuevas Júnior, na qual se encontra uma estátua do cantor; a Casa de Cultura Roberto Carlos, imóvel em que ele nasceu e morou; o Conservatório de Música de Cachoeiro de Itapemirim; a Igreja Nosso Senhor dos Passos (Matriz Velha), onde teria sido batizado; e, ainda, o Liceu Muniz Freire e o Jesus Cristo Rei, colégios em que ele foi matriculado.