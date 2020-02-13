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Cidade natal do rei

Roberto Carlos não visita casa onde morou em Cachoeiro há 10 anos

A casa onde o cantor e compositor Roberto Carlos passou seus primeiros anos de vida é aberta a visitação de turistas

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 17:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 17:20
Dudu Braga (filho de Roberto Carlos) em visita a Casa de Cultura Roberto Carlos Crédito: Márcia Leal/PMCI
A casa onde Roberto Carlos passou seus primeiros anos de vida, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, citada pelo ministro de Economia, Paulo Guedes, como opção para "turistar" no Brasil, foi visitada pelo rei, pela última vez, há 10 anos. A informação é da prefeitura que é responsável pelo imóvel.
O registro de 2009 consta no livro de visita da Casa de Cultura Roberto Carlos, e antes disso, não se sabe quantas vezes ele passou pela sua antiga residência. Em 2016, o cantor fez uma apresentação na cidade, em comemoração aos seus 75 anos.
A casa do rei permanece com a arquitetura original e expõe um acervo de fotos, discos, quadros e instrumentos musicais que fizeram parte da trajetória do cantor. Durante o ano de 2019 a casa recebeu cerca de 10 mil visitantes de várias regiões do país, segundo dados da secretaria municipal de Cultura e Turismo.
Dudu Braga (filho de Roberto Carlos) em visita a Casa de Cultura Roberto Carlos Crédito: Márcia Leal/PMCI

OUTRAS CELEBRIDADES QUE VISITARAM A CASA

De acordo com informações da prefeitura, celebridades como Neguinho da Beija-Flor, Luan Santana, a cantora Wanderléa, a cantora Joanna, o cantor Zé Geraldo, Juca Chaves, e Dudu Braga (filho de Roberto Carlos) já passaram pela Casa de Cultura Roberto Carlos.

COMO CHEGAR

A Casa de Cultura Roberto Carlos fica na Rua João Madureira de Deus, 122-148, no bairro Recanto e funciona de segunda a sexta-feira, de 9h às 18h. Nos sábados, domingos e feriados, de 9h às 15h. Mais informações pelo telefone: (28) 3155  5257.

CIDADE COMEMORA O ANIVERSÁRIO DE ROBERTO CARLOS

O aniversário do cantor e compositor Roberto Carlos Braga é comemorado todos os anos em Cachoeiro, com programação nas semanas anteriores e posteriores à data, 19 de abril. Entre as atividades, tem o show "Elas Cantam Roberto", o Concurso de Covers do Roberto Carlos e um Giro Gastronômico, quando diversos restaurantes da cidade servem pratos especiais nomeados com músicas que fizeram sucesso na voz do Rei.
Concurso de Covers do Roberto Carlos Crédito: PMCI
Em Cachoeiro de Itapemirim, também é possível participar do City Tour Afetivo ao Rei, que é um passeio turístico, que ocorre durante a programação do Aniversário do Rei, em abril. O objetivo é passear por locais marcantes da trajetória de Roberto Carlos em Cachoeiro.
Citytour afetivo do Rei Roberto Carlos, com a presença dos vencedores do Concurso Nacional de fãs, Minha História com o Rei Crédito: PMCI
Fazem parte do trajeto a praça Pedro Cuevas Júnior, na qual se encontra uma estátua do cantor; a Casa de Cultura Roberto Carlos, imóvel em que ele nasceu e morou; o Conservatório de Música de Cachoeiro de Itapemirim; a Igreja Nosso Senhor dos Passos (Matriz Velha), onde teria sido batizado; e, ainda, o Liceu Muniz Freire e o Jesus Cristo Rei, colégios em que ele foi matriculado.
Para participar do City Tour Afetivo ao Rei, o turista deve agendar no Centro de Informações Turísticas da cidade. Mais informações pelo telefone: (28) 3155  5342 ou pelo e-mail: [email protected].

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