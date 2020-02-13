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Dólar bate recorde

Dólar alto: Paulo Guedes sugere trocar Disney por Cachoeiro de Itapemirim

Segundo ministro, dólar alto é bom: 'Todo mundo estava indo para a Disney'

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 21:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2020 às 21:45
Ministro da Economia, Paulo Guedes, fala sobre novo recorde do valor do dólar Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom
O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira (12) que dólar um pouco mais alto é bom para todo mundo. Ao mencionar períodos em que o real esteve mais valorizado, disse que empregada doméstica estava indo para a Disney, "uma festa danada".
Nesta quarta, o dólar atingiu R$ 4,35, novo recorde nominal. Foi o quinto pregão seguido de alta. Em 2020, a moeda acumula valorização de 8,4% ante o real.
"Não tem negócio de câmbio a R$ 1,80. Vamos importar menos, fazer substituição de importações, turismo. [Era] todo mundo indo para a Disneylândia, empregada doméstica indo para a Disneylândia, uma festa danada", disse.
Em discurso Seminário de Abertura do Ano Legislativo da Revista Voto, o ministro prosseguiu sugerindo que as pessoas façam turismo no Brasil.
"Espera aí, vai passear em Foz do Iguaçu, vai passear no Nordeste, está cheio de praia bonita, vai para Cachoeiro do Itapemirim conhecer onde Roberto Carlos nasceu. Vai passear, conhecer o Brasil"
Paulo Guedes - Ministro da Economia
Em seguida, o ministro reestruturou sua fala sobre as domésticas.
"Vão dizer 'ministro diz que empregada doméstica estava indo para Disneylândia'. Não, o ministro está dizendo que o câmbio estava tão barato que todo mundo estava indo para a Disneylândia", disse.

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