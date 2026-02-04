Tecnologia

Sofreu com fotos "fakes" na internet? Especialista ensina como resolver

O comentarista da Rádio CBN Vitória, Gilberto Sudré, deu dicas de como excluir as imagens falsas publicadas na internet e que geram prejuízos diversos à imagem de pessoas

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 15:24

Com o avanço da utilização da inteligência artificial, as manipulações e distorções de imagens são cada vez mais constantes Crédito: Pixabay

Você já se deparou com uma foto falsa na internet? Com os avanços tecnológicos — principalmente da Inteligência Artificial (IA) — este tipo de prática vem se tornando cada vez mais frequente, causando, muitas vezes, prejuízos à imagem de quem se torna vítima da situação. Este foi o tema abordado pelo comentarista Gilberto Sudré, no quadro CBN e a Tecnologia desta quarta-feira (4).

No comentário, Sudré destacou a diferença entre foto manipulada e 'deepfake'. "A foto manipulada é real que foi editada de alguma maneira, retirado ou colocado algum item, trocada alguma roupa, entre outras coisas. Já a deepfake é uma foto onde você pega a imagem de uma pessoa e coloca o rosto de outra pessoa. Na minha opinião, isso acaba sendo mais grave. Elas se espalham rapidamente pelas redes sociais", disse Sudré.

Como apagar

O comentarista destacou que, na internet, existem programas gratuitos onde a vítima consegue apagar as fotos falsas. O primeiro site citado foi o stopncii.org, que possui um formulário em que é possível dar detalhes sobre a imagem. Após o preenchimento, a pessoa consegue entrar em contato com algumas redes sociais por meio do próprio site, como o Instagram, Facebook, Threads, X e TikTok, e pedir para apagar a foto. Isso é possível, pois a entidade possui parceria com as empresas.

Outra opção gratuita é remover a indexação do Google, que é quando a imagem aparece após uma busca feita com um determinado nome. Para fazer isso, é necessário seguir o passo a passo:

Entrar no site do Google;

Pesquisar: "solicitação de remoção de conteúdo pessoal";

Clicar no primeiro link que aparecer e preencher o formulário para remoção.

Sudré destacou que, neste caso, o conteúdo será excluído somente da pesquisa do Google, permanecendo nos sites em que as imagens falsas foram publicadas.

O especialista também informou que é possível realizar a remoção manual no próprio site em que a foto "fake" foi publicada, por meio de um "fale conosco", WhatsApp ou outro tipo de canal. Após isso, é indicado que a vítima explique a situação, dizendo que não quer que a imagem seja exposta, dentre outros fatores.

E se não apagar

Caso a foto não seja excluída por meio das opções indicadas, Sudré afirmou que é necessário realizar um registro e acionar um advogado para abrir um processo judicial. "O Boletim de Ocorrência é importante, porque você já manifesta à autoridade policial que aquela publicação foi indevida e não deveria estar naquele local", finalizou.

Comentário completo de Gilberto Sudré na Rádio CBN Vitória

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta