Roberto Carlos adia cruzeiro e marca show dos namorados em 2021

O cantor Roberto Carlos em show em cruzeiro de seu Projeto Emoções Alto Mar Crédito: Projeto Emoções/Reprodução

Emoções Alto Mar , projeto que dá nome ao famoso cruzeiro de Roberto Carlos , não vai mais acontecer no Verão 2021, como estava previsto. A viagem que conta com o supershow do cantor de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo , acabou tendo que ser adiada para a estação mais quente do ano de 2022. Mas os fãs podem ficar tranquilos, porque para o ano que vem o Rei ainda dará as caras em apresentações na Semana dos Namorados na Bahia.

Com proposta bastante parecida com a da versão al mare, Roberto lançou o Emoções Praia do Forte , que acontecerá de 9 a 13 de junho de 2021 em resort baiano. No site oficial do artista, a compra dos pacotes já está disponível e os preços partem de R$ 4.428,00 por pessoa - podendo a modalidade mais luxuosa superar a faixa dos R$ 9 mil.

À coluna, a assessoria do cantor confirmou as mudanças no cronograma de shows e ainda detalhou que as apresentações que estavam fechadas para este segundo semestre de 2020 também foram adiadas para o ano que vem, a partir do mês de maio. "Isso se, até lá, já tivermos toda a segurança possível e as pessoas já puderem se reunir", frisou o contato.

DE FÉRIAS COM O EX ITAÚNAS: VEM AÍ?

Amigo da coluna encaminhou um áudio na última semana que anuncia que o reality De Férias Com o Ex , da MTV, teria confirmado uma edição especial para a próxima temporada em Itaúnas , no Espírito Santo. No texto falado, com locução que se assemelha bastante à voz da produção original, a atração era confirmada com a subcategoria do Norte capixaba.

Procurada, a MTV esclareceu que não tem nenhuma informação sobre a nova temporada do reality e que o áudio não procede. Então tá!

O NOVO COPACABANA PALACE

Hotel de luxo mais famoso do Brasil, o Copacabana Palace reabriu desde o último dia 20. No entanto, com protocolos rígidos de limpeza e novidades nos pacotes oferecidos. Os salões do empreendimento de alto padrão serão divididos e o hóspede que reservar o sexto andar - que é o mais cobiçado de todo o prédio -, por exemplo, vai ficar com o piso todo só para ele. Trata-se do que é chamado "exclusive places" pela direção.

Além desta nova modalidade, a high clientela do Copa terá à disposição o programa "staycation", que compreende até 30h de estadia; o "stay a little longer", que oferece uma diária a mais para reservas de três noites; e "long stay", melhor opção para quem quer sete noites de hospedagem. Em alguns pacotes, créditos em lojas e descontos em serviços, como o de lavanderia, também são mimos que serão dados aos frequentadores.

"Estamos muito felizes em abrir nossas portas novamente" Andréa Natal - Diretora-geral do Belmond Copacabana Palace

A PLÁSTICA DAS FAMOSAS

No Instagram, o cirurgião plástico Adriano Trindade acabou fazendo sucesso ao explicar como é feita a remodelagem do umbigo, já que, nesses casos, ele acaba tendo que ser praticamente "refeito" por quem opta por reparar o excesso de pele do abdômen.