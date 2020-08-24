Roberto Carlos adia cruzeiro e marca show dos namorados em 2021

Emoções Alto Mar, projeto que dá nome ao famoso cruzeiro de Roberto Carlos, não vai mais acontecer no Verão 2021, como estava previsto. A viagem que conta com o supershow do cantor de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, acabou tendo que ser adiada para a estação mais quente do ano de 2022. Mas os fãs podem ficar tranquilos, porque para o ano que vem o Rei ainda dará as caras em apresentações na Semana dos Namorados na Bahia.
Com proposta bastante parecida com a da versão al mare, Roberto lançou o Emoções Praia do Forte, que acontecerá de 9 a 13 de junho de 2021 em resort baiano. No site oficial do artista, a compra dos pacotes já está disponível e os preços partem de R$ 4.428,00 por pessoa - podendo a modalidade mais luxuosa superar a faixa dos R$ 9 mil.
À coluna, a assessoria do cantor confirmou as mudanças no cronograma de shows e ainda detalhou que as apresentações que estavam fechadas para este segundo semestre de 2020 também foram adiadas para o ano que vem, a partir do mês de maio. "Isso se, até lá, já tivermos toda a segurança possível e as pessoas já puderem se reunir", frisou o contato.
DE FÉRIAS COM O EX ITAÚNAS: VEM AÍ?
Amigo da coluna encaminhou um áudio na última semana que anuncia que o reality De Férias Com o Ex, da MTV, teria confirmado uma edição especial para a próxima temporada em Itaúnas, no Espírito Santo. No texto falado, com locução que se assemelha bastante à voz da produção original, a atração era confirmada com a subcategoria do Norte capixaba.
Procurada, a MTV esclareceu que não tem nenhuma informação sobre a nova temporada do reality e que o áudio não procede. Então tá!
O NOVO COPACABANA PALACE
Hotel de luxo mais famoso do Brasil, o Copacabana Palace reabriu desde o último dia 20. No entanto, com protocolos rígidos de limpeza e novidades nos pacotes oferecidos. Os salões do empreendimento de alto padrão serão divididos e o hóspede que reservar o sexto andar - que é o mais cobiçado de todo o prédio -, por exemplo, vai ficar com o piso todo só para ele. Trata-se do que é chamado "exclusive places" pela direção.
Além desta nova modalidade, a high clientela do Copa terá à disposição o programa "staycation", que compreende até 30h de estadia; o "stay a little longer", que oferece uma diária a mais para reservas de três noites; e "long stay", melhor opção para quem quer sete noites de hospedagem. Em alguns pacotes, créditos em lojas e descontos em serviços, como o de lavanderia, também são mimos que serão dados aos frequentadores.
"Estamos muito felizes em abrir nossas portas novamente"
A PLÁSTICA DAS FAMOSAS
Chamada lipo HD, as plásticas às que se submetem famosas como Ludmilla e a esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, viraram os procedimentos mais hypados da vez. A cirurgia estética, feita com mesmo aparelho de lipoaspiração tradicional, mas com técnica diferente, é muitas vezes completada por uma abdominoplastia - em suas versões completas ou mini (em que a plástica se torna menos invasiva).
No Instagram, o cirurgião plástico Adriano Trindade acabou fazendo sucesso ao explicar como é feita a remodelagem do umbigo, já que, nesses casos, ele acaba tendo que ser praticamente "refeito" por quem opta por reparar o excesso de pele do abdômen.
Em IGTV postado na rede social de fotos do médico de Vitória, a gravação que mostra detalhes do procedimento ganhou mais de 1,7 mil visualizações e dezenas de comentários em menos de 24h.