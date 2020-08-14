Lipo HD: conheça os detalhes do procedimento feito por Ludmilla

Ludmilla e Brunna Gonçalves, que também realizou o procedimento, exibiram os resultados nas redes sociais. Crédito: Reprodução Instagram / @ludmilla @brunnagoncalves

Nova febre nas redes sociais, o procedimento cirúrgico conhecido como lipoaspiração de alta definição (LAD) ou lipo HD - em referência à expressão high definition (alta definição, em português) - tem conquistado cada vez mais adeptos.

A cantora Ludmilla e sua esposa Brunna Gonçalves aderiram à cirurgia que despertou a atenção da internet. Para esse lipo você tem que estar no seu peso ideal e tirar só aquelas gorduras que não saem com dieta, ela define muito a sua barriga, comentou Brunna em um vídeo publicado em seu canal do YouTube , onde tirou várias dúvidas de seus seguidores sobre o procedimento.

O cirurgião plástico Fabricio Regiani explica que a lipo HD funciona por meio da marcação dos contornos musculares e da criação de linhas de sombra em locais estratégicos, simulando uma hipertrofia muscular. O efeito é alcançado pela retirada da gordura, inclusive em camadas mais superficiais do subcutâneo".

Uma das principais diferenças para os outros tipos de lipoaspiração é que na lipo HD, é realizada uma espécie de maquiagem, utilizando a gordura para simular uma hipertrofia muscular segundo o médico.

Quem pode fazer

O cirurgião plástico Fabricio Regiani explica que o procedimento é indicado para quem possui o estilo de vida saudável Crédito: Divulgação

Fabricio Regiani salienta que a lipo HD é indicada para aquele paciente que já possui um estilo de vida saudável com hipertrofia muscular e gostaria apenas de ressaltar o resultado alcançado na academia. A lipo HD envolve adesão a um estilo de vida. É importante entender que não se trata apenas de marcar a musculatura do abdômen. Afinal, ninguém tem apenas o abdômen definido, destaca.

O cirurgião acredita que este formato do procedimento é uma proposta interessante e que veio para ficar. Porém, deve ser bem indicada para evitar resultados muito artificiais. Não é uma técnica para uso indiscriminado em todos os pacientes. Existem diferentes graus de definição, que podem ser indicados de acordo com o biotipo e a expectativa do paciente", diz.

Recuperação

"A recuperação é similar a de qualquer lipoaspiração. Podem ser utilizados curativos específicos, dependendo da técnica" Fabricio Regiani - Cirurgião Plástico