Ovo de Páscoa caseiro: 8 receitas fáceis e econômicas

Ovo de Páscoa de brigadeiro Crédito: Imagem: DihandraPinheiro | Shutterstock

A Páscoa se aproxima e a tradição de presentear com ovos de chocolate ganha força. Se você quer tornar a data ainda mais especial sem gastar muito, preparar os ovos de Páscoa em casa é a escolha perfeita. Além de econômica, essa opção permite soltar a criatividade, criando combinações únicas de recheios, sabores e decorações que vão encantar a todos.

Abaixo, confira 8 receitas de ovo de Páscoa fáceis de fazer!

1. Ovo de Páscoa de brigadeiro

Ingredientes

500 g de chocolate ao leite picado

395 g de leite condensado

100 g de creme de leite

2 colheres de sopa de chocolate em pó

1 colher de sopa de margarina

Granulado para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o chocolate ao leite e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Após, em formas para ovo de Páscoa, faça uma camada fina de chocolate e coloque-a virada para baixo sobre uma superfície coberta com papel-alumínio. Repita o processo com todas as formas e leve à geladeira por 10 minutos. Faça camadas de chocolate por mais 2 vezes e leve para gelar. Reserve.

Em uma panela, coloque o leite condensado, a margarina, o chocolate em pó, o creme de leite e leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre, até engrossar. Desligue o fogo, espere esfriar e recheie os ovos. Polvilhe com o chocolate granulado e sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com brigadeiros.

2. Ovo de Páscoa de pão de mel

Ingredientes

Ovo

300 gramas de chocolate ao leite picado

Recheio

1 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de mel

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

300 gramas de doce de leite

Manteiga para untar

Modo de preparo

Ovo

Coloque o chocolate ao leite em um recipiente e leve ao micro-ondas em intervalos curtos de 30 segundos, mexendo até derreter completamente. Despeje o chocolate na forma de Ovo de Páscoa e espalhe bem. Leve à geladeira até começar a firmar. Retire, faça mais uma camada e leve novamente à geladeira até endurecer totalmente. Reserve.

Recheio

Em uma tigela, misture o leite com o açúcar e o mel. Acrescente a canela e a farinha de trigo aos poucos e misture até formar uma massa homogênea. Por último, incorpore o bicarbonato de sódio. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e leve ao forno preaquecido a 180 °C até assar completamente. Retire do forno, deixe esfriar e corte em pedaços.

Montagem

Retire a casca da forma com cuidado e coloque uma camada de pão de mel no fundo. Adicione o doce de leite e espalhe bem. Repita as camadas até preencher a casca e finalize com uma camada de doce de leite. Leve à geladeira por 30 minutos apenas para firmar. Sirva em seguida.

3. Ovo de Páscoa de brownie

Ingredientes

Ovo

300 gramas de chocolate ao leite picado

Brownie

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de óleo

1/2 xícara de chá de chocolate em pó

1 xícara de chá de farinha de trigo

Raspas de chocolate para decorar

Óleo para untar

Modo de preparo

Ovo

Coloque o chocolate ao leite em um recipiente e leve ao micro-ondas em intervalos curtos de 30 segundos, mexendo até derreter completamente. Despeje o chocolate na forma de Ovo de Páscoa e espalhe bem. Leve à geladeira até começar a firmar. Retire, faça mais uma camada e leve novamente à geladeira até endurecer totalmente. Reserve.

Brownie

Em uma tigela, misture os ovos com o açúcar até obter um creme homogêneo. Adicione o óleo e misture bem. Acrescente o chocolate em pó e mexa até incorporar. Adicione a farinha de trigo e misture até formar uma massa consistente. Despeje em uma forma untada com óleo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até assar completamente. Retire do forno, deixe esfriar e corte em pedaços.

Montagem

Retire a casca da forma com cuidado. Faça camadas de brownie até preencher. Finalize com as raspas de chocolate e sirva em seguida.

Ovo de Páscoa recheado com brigadeiro de leite em pó Crédito: Imagem: DihandraPinheiro | Shutterstock

4. Ovo de Páscoa recheado com brigadeiro de leite em pó

Ingredientes

1 kg de chocolate meio amargo picado

800 g de leite condensado

3 xícaras de chá de leite em pó

3 colheres de sopa de manteiga

Leite em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o chocolate meio amargo e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Após, em formas para ovo de Páscoa, faça uma camada fina de chocolate e coloque-a virada para baixo sobre uma superfície coberta com papel alumínio. Repita o processo com todas as formas e leve à geladeira por 10 minutos. Faça mais uma camada de chocolate e leve à geladeira novamente por 10 minutos. Reserve.

Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga, o leite em pó e leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre, até engrossar. Desligue o fogo, espere esfriar e recheie os ovos. Polvilhe com leite em pó e sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com brigadeiros.

5. Ovo de Páscoa demousse de limão

Ingredientes

Ovo

300 gramas de chocolate branco picado

Mousse de limão

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

1/2 xícara de chá de suco de limão

Modo de preparo

Coloque o chocolate branco em um recipiente e leve ao micro-ondas em intervalos curtos de 30 segundos, mexendo até derreter completamente. Despeje o chocolate na forma de Ovo de Páscoa e espalhe bem. Leve à geladeira até começar a firmar. Retire, faça mais uma camada e leve novamente à geladeira até endurecer totalmente. Reserve.

Em uma tigela, misture o leite condensado com o creme de leite até ficar homogêneo. Adicione o suco de limão aos poucos, mexendo até formar um creme consistente. Retire a casca da forma com cuidado. Coloque a mousse de limão dentro da casca, espalhando de maneira uniforme. Leve à geladeira até o recheio ficar bem firme. Decore com as raspas de limão e sirva em seguida.

Ovo de Páscoa recheado com beijinho Crédito: Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock

6. Ovo de Páscoa recheado com beijinho

Ingredientes

300 g de chocolate branco picado

395 g de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga

100 g de coco ralado fresco

300 g de creme de leite

Coco ralado e morango para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o chocolate branco e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Com o chocolate ainda líquido, espalhe uma camada na forma de ovo de Páscoa. Leve ao freezer por 10 minutos. Repita o processo com uma segunda camada para deixar a casca mais firme. Leve ao freezer novamente até endurecer e reserve.

Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o coco ralado. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar e desgrudar do fundo da panela. Adicione o creme de leite e mexa bem. Deixe esfriar. Com a casca já firme, coloque o recheio frio na casca do ovo. Alise bem com uma colher. Polvilhe o coco ralado por cima e decore com o morango. Sirva em seguida.

7. Ovo de Páscoa recheado com trufa de maracujá

Ingredientes

300 g de chocolate meio amargo

200 g de chocolate branco picado

100 g de creme de leite

1/4 de xícara chá de suco de maracujá concentrado

1 colher de sopa de leite condensado

Polpa de maracujá para decorar

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o chocolate meio amargo e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Coloque uma camada de chocolate derretido na forma de ovo de Páscoa, espalhe bem e leve ao freezer por 10 minutos. Aplique mais duas camadas repetindo o processo para reforçar e leve ao freezer até endurecer.

Em outra tigela, coloque o chocolate branco e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria.Após, misture com o creme de leite, o leite condensado e o suco de maracujá até ficar homogêneo. Leve à geladeira por 20 minutos para firmar um pouco antes de rechear. Recheie o ovo com a trufa de maracujá. Decore com a polpa de maracujá e leve à geladeira por mais 10–15 minutos para firmar. Sirva em seguida.

8. Ovo de Páscoa de paçoca

Ingredientes

Ovo

300 g de chocolate meio amargo picado

Recheio

200 g de paçoca esfarelada

200 g de creme de leite

395 g de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga

Paçoca esfarelada para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o chocolate meio amargo e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Após, em formas para ovo de Páscoa, faça uma camada fina de chocolate e coloque-a virada para baixo sobre uma superfície coberta com papel alumínio. Repita o processo com todas as formas e leve à geladeira por 10 minutos. Faça mais uma camada de chocolate e leve à geladeira novamente por 10 minutos. Reserve.