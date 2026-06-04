O alerta de especialistas em calor sobre proibição de garrafas de água nos jogos da Copa: 'Risco de incidentes de saúde'

Os torcedores não poderão levar garrafas reutilizáveis de água para os estádios da Copa por questões de segurança, informou a Fifa Crédito: Getty Images

A Fifa foi alertada por especialistas em calor de que está colocando a saúde dos torcedores em risco ao proibir garrafas nos estádios da Copa do Mundo 2026 , que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México a partir de 11 de junho.

Os torcedores não poderão levar garrafas reutilizáveis de água para os estádios por questões de segurança, informou a Fifa em uma alteração recente de sua política.

O código de conduta oficial dos estádios afirmava anteriormente: "Para evitar dúvidas, garrafas plásticas vazias, transparentes e reutilizáveis, com capacidade de até 1 litro, podem ser levadas ao estádio."

Mas, sete dias antes do início do torneio, garrafas — juntamente com copos, potes e latas — foram proibidas, com a Fifa dizendo que isso reduzirá o risco de ferimentos causados por torcedores que atirem objetos.

"A Fifa está comprometida em proteger a saúde e a segurança de todos os jogadores, árbitros, torcedores, voluntários e funcionários", disse o órgão dirigente mundial do futebol em um comunicado.

Os torcedores poderão comprar água dentro do estádio, e a Fifa prometeu não cobrar acima dos preços habituais do local.

Mas especialistas em calor criticaram a mudança.

"Esta decisão claramente aumentará o risco de incidentes de saúde relacionados ao calor", declarou Ollie Jay, professor de calor e saúde na Universidade de Sydney, na Austrália.

Em maio, cientistas enviaram uma carta para Fifa afirmando que as medidas de segurança contra o calor para o torneio são "inadequadas", já que as temperaturas em 14 das 16 cidades-sede devem ultrapassar níveis perigosos.

Em comunicado, a Fifa disse que "trabalha em estreita colaboração com cada comitê de cidade-sede e autoridades locais em fatores de mitigação do calor para torcedores que se deslocam ao estádio, o que pode incluir recursos como estações de nebulização [que emite vapor ou uma fina névoa de água para refrescar o ambiente], ventiladores, pontos de hidratação, tendas de resfriamento e outros ao redor do perímetro do estádio."

"Dentro do perímetro do estádio, os preços das garrafas de água para a Copa do Mundo FIFA 2026 permanecerão consistentes com outros eventos realizados em cada estádio."

A mudança de política ocorre em meio a reclamações de que os torcedores estão sendo afetados por preços de ingressos "extorsivos" e tarifas de trem inflacionadas.

Os torcedores também foram impedidos de levar garrafas aos estádios na última Copa do Mundo, no Catar, em 2022.

O grupo de torcedores ingleses Free Lions classificou a medida como uma "mudança estranha e tardia".

Em um comunicado publicado na plataforma X, acrescentou: "Em todas as nossas discussões, a disponibilidade de água gratuita nos estádios era um ponto-chave e recebemos garantias da Fifa de que esse seria o caso e de que os torcedores teriam a possibilidade de levar sua própria garrafa de água."

"Naturalmente, o pensamento imediato dos torcedores é que isso é apenas mais uma forma de arrecadar dinheiro. Com o calor que haverá nos estádios, muitos ao ar livre, deixem os torcedores levarem uma garrafa se quiserem", segue o comunicado.

"Esperamos que os bebedouros nos estádios continuem sendo gratuito."

'Defesa básica contra os riscos do calor extremo'

A Fifa respondeu às preocupações com a segurança de jogadores no calor introduzindo um intervalo de hidratação de três minutos em cada tempo para todos os jogos do torneio.

Mas Ollie Jay, da Universidade de Sydney, na Austrália, diz estar mais preocupado com o bem-estar dos espectadores do que com o dos jogadores.

"Se você observar os atletas, todos são muito condicionados fisicamente", diz Jay.

"Já se você pensar nos espectadores, há uma ampla gama de pessoas que estarão presentes, desde crianças pequenas até idosos, pessoas com doenças crônicas, pessoas que tomam diferentes tipos de medicamentos — tudo isso resulta em diferentes níveis de sensibilidade ao calor."

"O espectador médio provavelmente será menos resiliente ao calor do que esses atletas profissionais altamente preparados", completa Jay.

O pesquisador alerta que o estresse térmico pode se acumular progressivamente à medida que os torcedores são expostos ao calor em seu trajeto até o jogo, correndo o risco de chegar ao estádio já em estado de desidratação.

Não é apenas a temperatura que deve preocupar, acrescenta Jay.

"Se você pensar no espectador médio sentado em uma área confinada, cercado por muitas outras pessoas, ele estará sob luz solar direta. Pode estar úmido. O fluxo de ar pode ser limitado", afirma.

"E, portanto, a quantidade de estresse térmico que o corpo terá de suportar pode ser bastante significativa."

Últimos preparativos no estádio MetLife, em Nova Jersey Crédito: SARAH YENESEL/EPA/Shutterstock

Em maio, Jay foi um dos 20 especialistas que assinaram a carta aberta à Fifa alertando que as diretrizes deixavam os jogadores em risco de danos graves.

Planos de sistemas de nebulização e áreas sombreadas foram considerados "inadequados" — e Jay afirma que a proibição de garrafas agrava ainda mais o risco para os torcedores.

O cientista climático Theodore Keeping, do Imperial College London, autor de um estudo do grupo de pesquisa World Weather Attribution sobre segurança térmica no torneio, destacou a importância do acesso à água.

"Permitir acesso justo e equitativo à hidratação é uma primeira defesa básica contra os riscos do calor extremo que a mudança climática está trazendo para esta Copa do Mundo", disse Keeping.

Andrew Simms, do centro de pesquisas New Weather Institute, lembrou que a Copa de 2026 tem a petroleira saudita Saudi Aramco entre seus patrocinadores, ao criticar a postura da Fifa.

"A Fifa já está realizando a Copa do Mundo mais poluente de todos os tempos, patrocinada por uma das petroleiras mais poluidoras do mundo, e possui protocolos de segurança contra o calor duramente criticados por especialistas em saúde", diz Simms.