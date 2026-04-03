Aluno de 15 anos é agredido por estudantes dentro de escola em Colatina Crédito: Leitor/A Gazeta

Um aluno de 15 anos foi agredido por outros estudantes de internato de uma escola no distrito de Itapina, na zona rural de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo. A agressão aconteceu na última quarta-feira (1º). O caso foi descoberto por um professor, que percebeu marcas de violência no corpo do adolescente na quinta-feira (2) e o encaminhou para a direção.

De acordo com a mãe da vítima, o filho, que cursa o 1º ano, participou de um desafio de “queda de braço” com um aluno do 3º ano. Após perder a disputa, o estudante mais velho teria ficado irritado e obrigado o jovem a ir para um quarto sob ameaça, dizendo que, se ele não fosse, seria perseguido.

No local, onde estavam cerca de 10 alunos, o adolescente foi obrigado a participar de uma luta de jiu-jítsu. Após a luta, dois estudantes teriam agredido a vítima, enquanto os demais apenas assistiam. O adolescente foi atingido por socos e chutes em várias partes do corpo.

Em conversa com a reportagem, a mãe afirmou que existe um ambiente de intimidação na escola, com alunos mais velhos ameaçando os mais novos. Segundo ela, episódios de coação e agressão já teriam acontecido outras vezes no local, envolvendo principalmente estudantes do 2º e 3º anos.

A Polícia Civil informou que o caso será apurado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Colatina. No momento, não há outros detalhes que possam ser passados.