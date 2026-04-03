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Colatina

Aluno de 15 anos é agredido por estudantes dentro de escola em Colatina

Agressões foram descobertas por professor que viu marcas no corpo do adolescente; família afirma que alunos mais velhos intimidam os mais novos

Publicado em 03 de Abril de 2026 às 14:47

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

03 abr 2026 às 14:47
Aluno de 15 anos é agredido por estudantes dentro de escola em Colatina
Aluno de 15 anos é agredido por estudantes dentro de escola em Colatina Crédito: Leitor/A Gazeta
Um aluno de 15 anos foi agredido por outros estudantes de internato de uma escola no distrito de Itapina, na zona rural de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A agressão aconteceu na última quarta-feira (1º). O caso foi descoberto por um professor, que percebeu marcas de violência no corpo do adolescente na quinta-feira (2) e o encaminhou para a direção.
De acordo com a mãe da vítima, o filho, que cursa o 1º ano, participou de um desafio de “queda de braço” com um aluno do 3º ano. Após perder a disputa, o estudante mais velho teria ficado irritado e obrigado o jovem a ir para um quarto sob ameaça, dizendo que, se ele não fosse, seria perseguido.
No local, onde estavam cerca de 10 alunos, o adolescente foi obrigado a participar de uma luta de jiu-jítsu. Após a luta, dois estudantes teriam agredido a vítima, enquanto os demais apenas assistiam. O adolescente foi atingido por socos e chutes em várias partes do corpo. 
Em conversa com a reportagem, a mãe afirmou que existe um ambiente de intimidação na escola, com alunos mais velhos ameaçando os mais novos. Segundo ela, episódios de coação e agressão já teriam acontecido outras vezes no local, envolvendo principalmente estudantes do 2º e 3º anos.
A Polícia Civil informou que o caso será apurado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Colatina. No momento, não há outros detalhes que possam ser passados.
Em nota, a instituição de ensino explicou que todos os estudantes envolvidos na situação foram ouvidos e os adolescentes que participaram da agressão foram encaminhados à autoridade policial para investigação. O caso também será avaliado pelo  Conselho de Ética e Disciplina dos Estudantes. A escola afirma que presta solidariedade à família do estudante agredido e reitera seu compromisso com a segurança, o bem-estar e a integridade física e moral de seus estudantes.

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