Homem é preso após furtar R$ 64 mil em baterias de estações de telefonia no ES

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante na última quarta-feira (1º), em Viana, com oito baterias de lítio furtadas de estações de telefonia móvel. Os equipamentos estão avaliados em aproximadamente R$ 64 mil. O nome dele não foi divulgado.

A prisão ocorreu após a Polícia Civil receber a informação de que o suspeito iria comercializar as baterias. Ele foi localizado em um posto de combustíveis no município, onde foi abordado pelos policiais. O homem foi conduzido à delegacia, autuado em flagrante por receptação qualificada e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

Ações contra o crime

Os equipamentos estão avaliados em aproximadamente R$ 64 mil Crédito: Divulgação | Polícia Civil

De acordo com o delegado Christian Waichert, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra Estabelecimentos Comerciais (DRCCEC), a unidade tem intensificado o combate a esse tipo de crime. “Várias operações têm sido realizadas com o intuito de prender os autores deste tipo de crime e reprimir as ações delituosas. Outras investigações estão em andamento e há operações planejadas para dar prosseguimento a esse trabalho”, afirmou.

Impacto na comunicação