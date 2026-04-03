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Grande Vitória

Homem é preso após furtar R$ 64 mil em baterias de estações de telefonia no ES

Equipamentos foram recuperados em Viana; polícia aponta prejuízo e impacto na rede de comunicação

Publicado em 03 de Abril de 2026 às 12:24

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

03 abr 2026 às 12:24
Um homem de 45 anos foi preso em flagrante na última quarta-feira (1º), em Viana, com oito baterias de lítio furtadas de estações de telefonia móvel. Os equipamentos estão avaliados em aproximadamente R$ 64 mil. O nome dele não foi divulgado.
A prisão ocorreu após a Polícia Civil receber a informação de que o suspeito iria comercializar as baterias. Ele foi localizado em um posto de combustíveis no município, onde foi abordado pelos policiais. O homem foi conduzido à delegacia, autuado em flagrante por receptação qualificada e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

Ações contra o crime

Os equipamentos furtados estão avaliados em aproximadamente R$ 64 mil
Os equipamentos estão avaliados em aproximadamente R$ 64 mil Crédito: Divulgação | Polícia Civil
De acordo com o delegado Christian Waichert, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra Estabelecimentos Comerciais (DRCCEC), a unidade tem intensificado o combate a esse tipo de crime. “Várias operações têm sido realizadas com o intuito de prender os autores deste tipo de crime e reprimir as ações delituosas. Outras investigações estão em andamento e há operações planejadas para dar prosseguimento a esse trabalho”, afirmou.

Impacto na comunicação

Segundo a Polícia Civil, o furto de baterias de Estação Rádio Base (ERB) causa prejuízos que vão além do valor dos equipamentos. As baterias são essenciais para o funcionamento das redes de telefonia móvel, e a retirada desses itens pode comprometer a conexão em determinadas regiões, afetando serviços como hospitais, escolas e atendimentos de emergência, como o 190.

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