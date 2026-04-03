Duas crianças são resgatadas desacordadas de incêndio em Colatina

Duas crianças de 2 e 11 anos de idade foram resgatadas desacordadas durante incêndio em um apartamento, em

, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (3). Segundo o Corpo de

, um vizinho conseguiu entrar no imóvel pela varanda para ajudar no socorro. Dentro do apartamento também estavam o pai delas, Fernando Santana Tavares, de 38 anos, e um cachorro de pequeno porte.





Os militares precisaram arrombar a porta de acesso para retirar todos com segurança e apagar as chamas. Nenhuma das vítimas sofreu queimaduras, mas todas inalaram muita fumaça. O adulto foi atendido e levado para uma unidade de saúde pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) . Já as duas crianças foram conduzidas a um hospital pelos próprios Bombeiros. O nome da unidade de saúde não foi informado.





Após o fogo ser controlado, as equipes realizaram o rescaldo e a ventilação do ambiente. A área foi isolada para a perícia, que está marcada para acontecer ainda nesta sexta-feira.





Emocionado, Fernando contou para a TV Gazeta que estava apreensivo pelo estado de saúde das filhas e que, após receber alta, correu para o hospital onde elas foram internadas. No início da tarde, a menina de 11 anos foi transferida para um hospital em Vitória por um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo. A criança de 2 anos não pode ser transferida devido a gravidade do seu estado de saúde, portanto deve permanecer no hospital de Colatina.



