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Fogo em apartamento

Duas crianças são resgatadas desacordadas de incêndio em Colatina

Segundo os bombeiros, um adulto e um cachorro que também estavam no imóvel foram socorridos; vítimas inalaram fumaça, mas não tiveram queimaduras

Publicado em 03 de Abril de 2026 às 10:59

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

03 abr 2026 às 10:59
Duas crianças de 2 e 11 anos de idade foram resgatadas desacordadas durante incêndio em um apartamento, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (3). Segundo o Corpo de Bombeiros, um vizinho conseguiu entrar no imóvel pela varanda para ajudar no socorro. Dentro do apartamento também estavam o pai delas, Fernando Santana Tavares, de 38 anos, e um cachorro de pequeno porte. 

Os militares precisaram arrombar a porta de acesso para retirar todos com segurança e apagar as chamas. Nenhuma das vítimas sofreu queimaduras, mas todas inalaram muita fumaça. O adulto foi atendido e levado para uma unidade de saúde pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Já as duas crianças foram conduzidas a um hospital pelos próprios Bombeiros. O nome da unidade de saúde não foi informado.

Após o fogo ser controlado, as equipes realizaram o rescaldo e a ventilação do ambiente. A área foi isolada para a perícia, que está marcada para acontecer ainda nesta sexta-feira.

Emocionado, Fernando contou para a TV Gazeta que estava apreensivo pelo estado de saúde das filhas e que, após receber alta, correu para o hospital onde elas foram internadas. No início da tarde, a menina de 11 anos foi transferida para um hospital em Vitória por um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo. A criança de 2 anos não pode ser transferida devido a gravidade do seu estado de saúde, portanto deve permanecer no hospital de Colatina.


Homem e crianças foram resgatados sem queimaduras. Cachorro também foi salvo pelos bombeiros
Homem e crianças foram resgatados sem queimaduras. Cachorro também foi salvo pelos bombeiros Bombeiros/Divulgação
“Foi aterrorizante. [Imagina] você ir deitar para dormir com os filhos, tranquilo… acordei com os barulhos e levantei assustado, abri a porta do quarto e estava muito quente. Peguei minhas filhas, não lembro se elas caíram […] fiquei correndo na varandinha esperando os bombeiros chegarem para socorrer elas”, relembra.

Fernando ressalta a ajuda do vizinho e o chama de herói. “Graças a ele eu estou aqui hoje pra contar isso e, se Deus quiser, minhas filhas também vão agradecer a ele.” Por fim, o pai afirmou estar com o “coração dilacerado” pela situação das meninas, já que anteriormente perdeu outro filho de apenas um ano de idade.

*Com informações de Enzo Teixeira, da TV Gazeta

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