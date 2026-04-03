Duas crianças são resgatadas desacordadas de incêndio em Colatina

Duas crianças de 2 e 11 anos de idade foram resgatadas desacordadas durante incêndio em um apartamento, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (3). Segundo o Corpo de Bombeiros, um vizinho conseguiu entrar no imóvel pela varanda para ajudar no socorro. Dentro do apartamento também estavam o pai delas, Fernando Santana Tavares, de 38 anos, e um cachorro de pequeno porte.
Os militares precisaram arrombar a porta de acesso para retirar todos com segurança e apagar as chamas. Nenhuma das vítimas sofreu queimaduras, mas todas inalaram muita fumaça. O adulto foi atendido e levado para uma unidade de saúde pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Já as duas crianças foram conduzidas a um hospital pelos próprios Bombeiros. O nome da unidade de saúde não foi informado.
Após o fogo ser controlado, as equipes realizaram o rescaldo e a ventilação do ambiente. A área foi isolada para a perícia, que está marcada para acontecer ainda nesta sexta-feira.
Emocionado, Fernando contou para a TV Gazeta que estava apreensivo pelo estado de saúde das filhas e que, após receber alta, correu para o hospital onde elas foram internadas. No início da tarde, a menina de 11 anos foi transferida para um hospital em Vitória por um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo. A criança de 2 anos não pode ser transferida devido a gravidade do seu estado de saúde, portanto deve permanecer no hospital de Colatina.
“Foi aterrorizante. [Imagina] você ir deitar para dormir com os filhos, tranquilo… acordei com os barulhos e levantei assustado, abri a porta do quarto e estava muito quente. Peguei minhas filhas, não lembro se elas caíram […] fiquei correndo na varandinha esperando os bombeiros chegarem para socorrer elas”, relembra.
Fernando ressalta a ajuda do vizinho e o chama de herói. “Graças a ele eu estou aqui hoje pra contar isso e, se Deus quiser, minhas filhas também vão agradecer a ele.” Por fim, o pai afirmou estar com o “coração dilacerado” pela situação das meninas, já que anteriormente perdeu outro filho de apenas um ano de idade.
*Com informações de Enzo Teixeira, da TV Gazeta