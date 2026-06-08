Sobremesa da moda, X-bolo vira fonte de lucro extra para confeiteiras no ES

Em um cenário um pouco diferente, a confeiteira Juliana Souza, da loja Doces da Ju, começou a produção do X-bolo, mas o resulado ainda não foi tão expressivo. O primeiro vídeo que fez produzindo a sobremesa, a pedido de clientes, alcançou 100 mil visualizações e atraiu seguidores novos.





A inclusão no cardápio foi rápida, já que os insumos são os mesmos da produção habitual da confeitaria e a montagem é feita na hora para a entrega.





Ao preço de R$ 32, a margem de lucro segue o padrão praticado na Doces da Ju. “A margem poderia até ser maior, considerando que é um bolo de 10 centímetros e esse tamanho na confeitaria tem um valor mais alto. Mas como muitos clientes querem provar apenas porque é viral, se o preço subir, eles não vão comprar”, explica.





Embora o X-bolo tenha feito sucesso na internet, Juliana afirma que a novidade não aumentou o faturamento da confeitaria. Segundo ela, o público é atraído pela curiosidade visual do doce, mas o produto ainda não se consolidou como "febre" tanto quanto o morango do amor.





"Acho que foi uma coisa de internet. Meu engajamento melhorou muito e, desde o primeiro vídeo montando, recebo pedidos todos os dias, mas não em grandes quantidades. Não aumentou o meu faturamento. Acho que as confeiteiras já estão falando de morango do amor de novo. Eu, inclusive, voltei a vender porque estou tendo mais demanda dele do que do X-bolo”, comenta.