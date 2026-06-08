Sobremesa da moda, X-bolo vira fonte de lucro extra para confeiteiras no ES

Depois do morango do amor e dos bolos em fatias, uma nova sobremesa criativa caiu no gosto dos consumidores do Espírito Santo: o X-bolo. Em poucas semanas, o bolo em formato de hambúrguer, também chamado de cake burger, conquistou o paladar e o engajamento dos capixabas.
E quem está se dando bem com essa mania são as doceiras, que viram as vendas aumentarem tanto em lojas físicas quanto online. A equipe de A Gazeta conversou com algumas confeiteiras para saber o impacto dessa tendência nos negócios.
Candy's da Bia
Para a confeiteira Bianca Coutinho, dona do Candy's da Bia, a trend foi uma surpresa positiva, que rendeu mais de 11 mil novos seguidores no Instagram e muitos pedidos. Assim que viu o vídeo viral de uma confeiteira de São Paulo, Bia pesquisou e constatou que seria a primeira a vender o cake burger em Nova Almeida.
Quando cheguei com o meu trailer, no fim de semana, já tinha uma fila enorme só esperando eu começar a venda do cake burger. Vendeu igual água no deserto.
Bianca Coutinho Confeiteira
O produto foi anunciado em uma publicação gerada por Inteligência Artificial (IA) com três sabores que logo viralizaram. “Muita gente, do Brasil inteiro, me mandou mensagem, pedindo até para eu enviar por correio. Fiquei muito feliz porque a minha publicação chegou a mais de 2,5 milhões de visualizações e quase 100 mil compartilhamentos”, confirma.
No cardápio de Candy’s da Bia, o doce é vendido por R$ 30, o que garante à confeiteira um lucro de 50% em cima da produção e dos insumos. Desde que incluiu o cake burger, as vendas quase dobraram. Bia passou a faturar em dias de semana o que ganhava normalmente apenas aos sábados e domingos, vendendo mais de 100 unidades em dois dias.
Ela diz que define o preço conforme o perfil de seus clientes, que estão sempre atrás de novidade, mas desde que o valor não seja muito alto. “Prefiro ganhar na quantidade do que na unidade [do cake burger]. Coloco minha porcentagem mínima de 50% de lucro, mas também penso sempre em um valor que os meus clientes conseguem pagar, sem diminuir a qualidade”, explica.
Luna Doceria
Outra doceria que registrou aumento significativo nas vendas graças ao X-bolo foi a Na Luna. A confeiteira Ivy Lohara Teixeira afirma ter começado o negócio uma semana após a viralização. “Já tinha visto alguns vídeos e comecei a ser perguntada se colocaria no cardápio. Postei um vídeo que fiz enquanto testava a montagem e foram mais de 400 mil visualizações. Incluí no cardápio no dia seguinte”, conta.
Por conta do curto tempo, Ivy Lohara afirma não ter um levantamento do faturamento desde o início da oferta, mas relata que ficou muito satisfeita com as vendas. O X-bolo dela sai por R$ 38. “A margem de lucro é bem semelhante a outros bolos que vendo e, dependendo do recheio, tem um custo de produção mais alto. Mas ainda sim chegaram muitos clientes novos e que não se limitam ao X-bolo. Eles chegaram a minha marca por isso, mas acabam voltando e comprando outros produtos."
Para prolongar o sucesso do doce, a estratégia é apostar na exposição da montagem pelas redes sociais, servindo como vitrine para a Na Luna. Ivy também diz que os vídeos virais conectam o público por meio da curiosidade, já que as pessoas têm o desejo de experimentar o que é novo. Sua estratégia é mostrar os bastidores da montagem e interagir com os clientes.
Doces da Ju
Em um cenário um pouco diferente, a confeiteira Juliana Souza, da loja Doces da Ju, começou a produção do X-bolo, mas o resulado ainda não foi tão expressivo. O primeiro vídeo que fez produzindo a sobremesa, a pedido de clientes, alcançou 100 mil visualizações e atraiu seguidores novos.
A inclusão no cardápio foi rápida, já que os insumos são os mesmos da produção habitual da confeitaria e a montagem é feita na hora para a entrega.
Ao preço de R$ 32, a margem de lucro segue o padrão praticado na Doces da Ju. “A margem poderia até ser maior, considerando que é um bolo de 10 centímetros e esse tamanho na confeitaria tem um valor mais alto. Mas como muitos clientes querem provar apenas porque é viral, se o preço subir, eles não vão comprar”, explica.
Embora o X-bolo tenha feito sucesso na internet, Juliana afirma que a novidade não aumentou o faturamento da confeitaria. Segundo ela, o público é atraído pela curiosidade visual do doce, mas o produto ainda não se consolidou como "febre" tanto quanto o morango do amor.
"Acho que foi uma coisa de internet. Meu engajamento melhorou muito e, desde o primeiro vídeo montando, recebo pedidos todos os dias, mas não em grandes quantidades. Não aumentou o meu faturamento. Acho que as confeiteiras já estão falando de morango do amor de novo. Eu, inclusive, voltei a vender porque estou tendo mais demanda dele do que do X-bolo”, comenta.