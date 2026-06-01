A conta da saúde está ficando mais cara

Nos últimos anos, o brasileiro se acostumou a ouvir falar sobre inflação, juros altos e aumento do custo de vida. Mas existe uma inflação menos comentada no dia a dia, que vem crescendo de forma persistente e que pode ter um impacto profundo no patrimônio das famílias: a inflação da saúde.
Recentemente, operadoras e especialistas voltaram a alertar para a possibilidade de reajustes elevados nos planos de saúde em 2026, impulsionados pelo aumento dos custos médicos e hospitalares. A notícia chama atenção, mas o problema vai muito além do valor da mensalidade. O que está em jogo é uma mudança estrutural no custo de envelhecer no Brasil.
Historicamente, os gastos com saúde crescem acima da inflação oficial. Enquanto o IPCA mede a inflação média da economia, a inflação médica costuma avançar em ritmo superior. Isso acontece porque o setor de saúde possui características próprias que pressionam os custos continuamente.
A primeira delas é o avanço tecnológico. Novos exames, tratamentos, equipamentos e medicamentos aumentam a capacidade da medicina, mas também elevam o preço da operação hospitalar. A medicina moderna salva mais vidas, prolonga a longevidade e melhora diagnósticos, porém cobra uma conta cada vez mais alta por isso.
Outro fator importante é o envelhecimento da população. O Brasil está deixando de ser um país jovem. Com mais pessoas vivendo por mais tempo, cresce naturalmente a demanda por consultas, internações, tratamentos contínuos e medicamentos de uso prolongado. E a matemática desse processo é inevitável: quanto maior a idade média da população, maior tende a ser o gasto com saúde.
Além disso, existe um componente financeiro pouco percebido. Diferentemente de outros setores, saúde não é um consumo facilmente adiável. Uma pessoa pode postergar a troca do carro, reduzir viagens ou esperar para comprar um imóvel. Mas dificilmente consegue adiar um tratamento médico necessário. Isso reduz a sensibilidade do setor à desaceleração econômica e mantém a pressão sobre os preços.
O resultado é um cenário em que planos de saúde ficam progressivamente mais caros, hospitais operam sob custos crescentes e famílias precisam destinar parcelas maiores da renda para despesas médicas. Esse efeito pesa ainda mais sobre a população de maior renda e sobre pessoas próximas da aposentadoria.
Existe uma ironia silenciosa nisso tudo. Muitas famílias passam décadas construindo patrimônio para conquistar tranquilidade financeira no futuro, mas acabam subestimando justamente um dos maiores riscos da longevidade: o aumento estrutural do custo da saúde.
Não por acaso, em diversos países desenvolvidos, despesas médicas estão entre os principais fatores de deterioração patrimonial na aposentadoria. E o Brasil caminha na mesma direção.
Esse cenário torna o planejamento financeiro ainda mais importante, não apenas pensando no retorno dos investimentos, mas também em proteção patrimonial, na liquidez e na previsibilidade de renda futura. Afinal, acumular patrimônio sem considerar o impacto crescente dos custos médicos pode ser como construir um castelo ignorando a maré subindo lentamente ao redor.
Viver mais é uma excelente notícia, mas o desafio é garantir que o patrimônio consiga acompanhar o custo dessa longevidade.