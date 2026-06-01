A conta da saúde está ficando mais cara

Nos últimos anos, o brasileiro se acostumou a ouvir falar sobre inflação, juros altos e aumento do custo de vida. Mas existe uma inflação menos comentada no dia a dia, que vem crescendo de forma persistente e que pode ter um impacto profundo no patrimônio das famílias: a inflação da saúde.





Recentemente, operadoras e especialistas voltaram a alertar para a possibilidade de reajustes elevados nos planos de saúde em 2026, impulsionados pelo aumento dos custos médicos e hospitalares. A notícia chama atenção, mas o problema vai muito além do valor da mensalidade. O que está em jogo é uma mudança estrutural no custo de envelhecer no Brasil.