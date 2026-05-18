Michael Burry e a bolha da IA

Quando Michael Burry fala, Wall Street escuta.





O investidor ficou mundialmente conhecido por prever a crise imobiliária de 2008, muito antes do restante do mercado perceber o tamanho do problema. Enquanto bancos, agências de risco e investidores acreditavam que o mercado imobiliário americano era praticamente indestrutível, Burry identificou o excesso de alavancagem e a fragilidade dos títulos ligados às hipotecas subprime.





Sua história ficou eternizada no livro e no filme The Big Short (“A Grande Aposta”), onde aparece como o gestor excêntrico que apostou contra o sistema financeiro e saiu vencedor quando a bolha explodiu.





Desde então, qualquer movimento ou declaração de Burry costuma gerar repercussão global. E agora o alvo de suas críticas é o atual rali das empresas ligadas à inteligência artificial.





Segundo o investidor, o mercado apresenta sinais muito semelhantes aos observados na bolha das empresas de internet no fim dos anos 1990. Empresas sobem de forma acelerada apenas por estarem associadas ao tema “IA”, independentemente de lucro, geração de caixa ou fundamentos consistentes.





Nos últimos meses, vimos companhias de tecnologia acumularem altas impressionantes, especialmente fabricantes de semicondutores, data centers e infraestrutura computacional. O entusiasmo é alimentado pela percepção de que a inteligência artificial transformará profundamente a economia global, criando uma corrida semelhante a uma “nova revolução industrial digital”.





E, de fato, existe fundamento para esse entusiasmo.





A inteligência artificial já deixou de ser apenas uma promessa futurista. Hoje ela impacta diretamente setores como saúde, educação, programação, marketing, análise de dados e atendimento ao cliente. Empresas estão ganhando produtividade, reduzindo custos e acelerando processos graças ao uso dessas ferramentas.





Diferentemente de muitas empresas da bolha pontocom, que sequer possuíam modelo de negócio sustentável, várias companhias ligadas à IA já apresentam aplicações práticas e resultados concretos.





Esse talvez seja o ponto mais importante do debate atual.





Michael Burry não necessariamente questiona a relevância da inteligência artificial como tecnologia. O alerta parece estar mais relacionado ao preço que os investidores estão dispostos a pagar por determinadas empresas, como se o crescimento futuro já estivesse completamente garantido.





Existe uma diferença importante entre uma tecnologia revolucionária e um ativo financeiramente bem precificado.





A internet revolucionou o mundo. Mas isso não impediu que diversas empresas desaparecessem após o estouro da bolha no início dos anos 2000. O problema não era a internet. O problema era o excesso de expectativa, os valuations irreais e a crença de que qualquer empresa ligada ao setor inevitavelmente seria vencedora.





No fim, a internet venceu. Mas houve uma seleção natural brutal no mercado. Gigantes como Amazon sobreviveram e se fortaleceram. Outras desapareceram completamente.





Talvez seja exatamente esse o paralelo mais inteligente para o momento atual da inteligência artificial.





A IA provavelmente continuará transformando a economia nas próximas décadas, mas isso não significa que todas as empresas do setor irão justificar os preços atuais de mercado.