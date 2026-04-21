Crise silenciosa no mercado de energia acende alerta no setor

Enquanto o debate público brasileiro se concentra em inflação, juros e política fiscal, uma crise relevante vem se desenrolando longe dos holofotes, no mercado livre de energia.





Recentemente, a entrada de uma grande comercializadora em recuperação judicial acendeu um alerta no setor. O problema, no entanto, vai muito além de um caso isolado. Trata-se de um possível efeito em cadeia que expõe fragilidades estruturais de um mercado que cresceu rapidamente, mas sem o mesmo ritmo de amadurecimento em suas bases de segurança.





O mercado livre de energia brasileiro funciona majoritariamente por meio de contratos bilaterais. Diferentemente do sistema financeiro tradicional, não há uma câmara central robusta que garanta a liquidação das operações. Na prática, isso significa que o risco de crédito entre as partes é um dos pilares do sistema.





Quando um agente relevante deixa de honrar compromissos, a consequência não se limita a uma única empresa. O impacto se propaga por toda a rede de contratos, criando um ambiente de incerteza que pode comprometer a liquidez e a confiança no mercado como um todo.

E é exatamente esse movimento que começa a se desenhar.





Com o aumento do risco percebido, empresas passam a reduzir exposição, evitar novos contratos e preservar caixa. O resultado é um mercado menos líquido, mais volátil e menos eficiente. Em última instância, isso pode se traduzir em energia mais cara e menor previsibilidade para empresas e consumidores.





A crise atual também revela um padrão recorrente na economia. Setores que passam por ciclos de expansão acelerada, impulsionados por oportunidades reais, mas que acabam esbarrando na ausência de mecanismos adequados de controle de risco.





O crescimento do mercado livre de energia foi, sem dúvida, um avanço importante. Trouxe mais eficiência, competitividade e alternativas para empresas. No entanto, como todo ambiente descentralizado e baseado em confiança, exige estruturas sólidas de mitigação de risco, algo que ainda está em construção.





Diante desse cenário, é razoável esperar um movimento de ajuste. Isso deve incluir maior rigor regulatório, exigências mais robustas de garantias financeiras e, possivelmente, uma consolidação do setor, com a saída de players mais frágeis.





Crises, por definição, são momentos de ruptura. Mas também são momentos de aprendizado.

O que está em jogo agora não é apenas o futuro de algumas empresas, mas a credibilidade de um mercado que tem papel estratégico na economia brasileira.





Se bem conduzida, essa crise pode ser o ponto de inflexão necessário para fortalecer o setor. Caso contrário, o risco é de retroceder em avanços importantes conquistados nos últimos anos.