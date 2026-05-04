Controle de preços parece solução, mas pode piorar inflação

Agora, reflita por um momento se você investiria seu dinheiro em um negócio onde o governo pode decidir quanto você pode cobrar?





O empresário precisa levar esse tipo de situação em conta antes de definir como alocar os recursos. E o resultado mais comum é de menos investimento, menos produção e menos crescimento econômico. No fim das contas, o problema que se queria resolver acaba ficando maior.





A história está cheia de exemplos. Na Venezuela, o controle de preços levou a um cenário extremo de escassez. Na Argentina, medidas semelhantes trouxeram efeitos recorrentes de desorganização e perda de confiança. Até em países desenvolvidos, como nos Estados Unidos de Richard Nixon, esse tipo de política funcionou só por um curto período e deixou efeitos colaterais depois.





No fim, o preço não é o problema, ele é apenas o termômetro. Quebrar o termômetro não faz a febre desaparecer. E quando o preço deixa de ser livre, o risco entra em cena.