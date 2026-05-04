Jovem pula do 2º andar de casa para fugir do marido armado em Cariacica

Uma jovem de 18 anos pulou do segundo andar de uma casa para fugir do marido, que estava armado, no bairro Novo Horizonte, em Cariacica, na noite de domingo (3). O suspeito de 41 anos ainda atirou contra uma amiga dela, que não foi atingida.





Duas meninas, de 10 e 14 anos, filhas da amiga da vítima, também pularam quando o homem apareceu armado, tentando matar a companheira.





A jovem contou que foi para a casa da amiga após descobrir uma traição do marido e decidir se separar. Ao saber da decisão, o homem foi atrás dela, pois não aceitou o fim do relacionamento.





Ainda conforme a vítima, a amiga tentou impedir o acesso do suspeito à casa e discutiu com ele na rua. No entanto, o homem atirou contra ela, que não foi atingida. Em seguida, ele subiu, tentou invadir o imóvel e efetuou disparos contra a parede e a porta. A jovem colocou móveis na frente da entrada para impedir a invasão e, depois, pulou do segundo andar junto com as crianças.





“Ele começou a dar tiros no pé da minha amiga. Depois subiu, foi quando coloquei a cama para segurar a porta. Ele chegou chutando a porta. Deu o primeiro tiro, as filhas da minha amiga, pularam. Quando escutei o segundo tiro, eu pulei. A gente caiu do segundo andar, a telha quebrou. Uma das meninas quase quebrou o pé e eu torci o tornozelo”, contou a mulher.





A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio, injúria e ameaça, todos na forma da Lei Maria da Penha, além de ameaça (três vezes) e tentativa de homicídio qualificado. Após os procedimentos de praxe, o homem foi encaminhado ao sistema prisional.





* Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.