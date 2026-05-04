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Bairro Novo Horizonte

Jovem pula do 2º andar de casa para fugir do marido armado em Cariacica

Publicado em

04 mai 2026 às 08:59
Jovem se joga do segundo andar para escapar de marido armado em Cariacica
Jovem se joga do segundo andar para escapar de marido armado em Cariacica Archimedis Patrício

Uma jovem de 18 anos pulou do segundo andar de uma casa para fugir do marido, que estava armado, no bairro Novo Horizonte, em Cariacica, na noite de domingo (3). O suspeito de 41 anos ainda atirou contra uma amiga dela, que não foi atingida.


Duas meninas, de 10 e 14 anos, filhas da amiga da vítima, também pularam quando o homem apareceu armado, tentando matar a companheira.


A jovem contou que foi para a casa da amiga após descobrir uma traição do marido e decidir se separar. Ao saber da decisão, o homem foi atrás dela, pois não aceitou o fim do relacionamento.


Ainda conforme a vítima, a amiga tentou impedir o acesso do suspeito à casa e discutiu com ele na rua. No entanto, o homem atirou contra ela, que não foi atingida. Em seguida, ele subiu, tentou invadir o imóvel e efetuou disparos contra a parede e a porta. A jovem colocou móveis na frente da entrada para impedir a invasão e, depois, pulou do segundo andar junto com as crianças.


Ele começou a dar tiros no pé da minha amiga. Depois subiu, foi quando coloquei a cama para segurar a porta. Ele chegou chutando a porta. Deu o primeiro tiro, as filhas da minha amiga, pularam. Quando escutei o segundo tiro, eu pulei. A gente caiu do segundo andar, a telha quebrou. Uma das meninas quase quebrou o pé e eu torci o tornozelo”, contou a mulher. 


A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio, injúria e ameaça, todos na forma da Lei Maria da Penha, além de ameaça (três vezes) e tentativa de homicídio qualificado. Após os procedimentos de praxe, o homem foi encaminhado ao sistema prisional.


* Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta. 

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Acidente fatal

Carro invade contramão, acerta moto e motociclista morre em Guarapari

Publicado em 08/05/2026 às 20:37

Um motociclista morreu em um grave acidente na manhã desta sexta-feira (8), no bairro Praia do Riacho, em Guarapari. Segundo informações da Polícia Militar, um carro seguia sentido Nova Guarapari quando a motorista perdeu o controle do veículo, que invadiu a pista contrária.


Ao tentar controlar o veículo novamente, o veículo capotou, colidindo contra a moto que trafegava no sentido contrário. O motociclista morreu no local. Já a motorista do carro foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, após receber atendimento médico, foi encaminhada para a Delegacia Regional.


A Polícia Civil informou somente que a ocorrência estava em andamento.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Em Dores do Rio Preto

Mulher grava ex-marido a perseguindo de carro no ES

Publicado em 08/05/2026 às 19:26
Um homem foi preso após perseguir a ex-esposa de carro em Dores do Rio Preto, no Caparaó do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (8). Segundo a Polícia Militar, a vítima já tinha duas medidas protetivas contra o suspeito e conseguiu gravar um vídeo que mostra a perseguição (veja acima). Ele já havia sido preso há uma semana (1°) pela mesma situação, mas acabou sendo liberado durante audiência de custódia.

Após cerco policial, o homem foi detido e levado para a Delegacia de Alegre. A Polícia Civil foi procurada para mais detalhes sobre o caso. 
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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Prisão

Cinco pessoas são detidas em operação contra o tráfico em Governador Lindenberg

Publicado em 08/05/2026 às 18:47

Foram apreendidas drogas, celulares, dinheiro, arma de fogo, munições

 Polícia Civil

Cinco pessoas foram detidas durante uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas, realizada na manhã desta sexta-feira (8), em Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo.

Durante a ação, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em vários endereços da cidade. Foram detidos quatro homens, de 21, 24, 28 e 36 anos, além de uma mulher de 43 anos, todos investigados por envolvimento com o tráfico de drogas.

Na operação, a polícia apreendeu drogas, celulares, dinheiro em espécie, materiais usados para embalar drogas, balanças de precisão, uma arma de fogo, munições e um simulacro de arma. Os materiais recolhidos serão utilizados na continuidade das investigações.

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Mudança

Enio Bergoli volta a assumir a Secretaria de Agricultura do ES

Publicado em 08/05/2026 às 18:03
Ferraço anuncia volta de Bergoli à Secretaria de Agricultura
Ricardo Ferraço anuncia volta de Enio Bergoli à Secretaria de Agricultura. Reprodução

O engenheiro agrônomo Enio Bergoli vai voltar a comandar a Secretaria de Estado da Agricultura (Seag). A informação foi divulgada nesta sexta-feira (8) pelo governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB). 


Bergoli tinha deixado a pasta no final de março para participar das eleições deste ano, em busca de uma vaga de deputado federal no Congresso NacionalCarlos Tesch, que havia assumido a pasta, volta a ser subsecretário.


"Servidor concursado, profissional com larga experiência no setor, retorna para coordenar as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento dos agricultores e do nosso interior capixaba", afirmou o governador. 


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Em Iúna

Jovem morre em acidente entre motos e trecho da BR 262 é interditado no ES

Publicado em 08/05/2026 às 15:31
Batida entre duas motos resultou em morte de jovem na BR 262, em Iúna
Batida entre duas motos resultou em morte de jovem na BR 262, em Iúna Montagem A Gazeta | Redes sociais

Atualização

09/05/2026

Após a publicação, foi confirmada a morte de uma pessoa no acidente. Título e texto foram atualizados. 

Um acidente entre duas motos interditou totalmente um trecho da BR 262 em Iúna, no Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a batida ocorreu por volta de 13h desta sexta-feira (8) e resultou na morte de uma jovem de 23 anos, que pilotava uma Honda Pop. 


O outro motociclista, que estava em uma Honda XR, ficou gravemente ferido e foi levado pelo Samu/192 para o hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.


A perícia da Polícia Científica foi acionada e o corpo da jovem será encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal, em Venda Nova do Imigrante.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Veja vídeo

Cadela presa em fresta de rocha há três dias mobiliza resgate em Colatina

Publicado em 08/05/2026 às 14:14

A cadelinha Bolinha foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após passar três dias presa em uma fresta de rocha na comunidade de São João Pequeno, em Colatina, no Noroeste do Estado. Os militares tentaram o resgate ainda na tarde de quinta-feira (7) quando foram acionados, porém, devido à complexidade da ocorrência, a operação foi retomada na manhã de sexta-feira (8) com apoio de mais equipamentos e militares do Centro Especializado de Resposta a Desastres.


O dono da cadela contou que trabalhava na lavoura de café na noite de terça-feira (5) quando percebeu que Bolinha havia desaparecido. Após buscas pela região, ele começou a ouvir os latidos e encontrou a cachorra presa no interior da pedra. Para evitar que o animal sofresse ainda mais, o tutor passou a alimentá-lo por meio de uma pequena abertura na rocha.


Foi elaborado um plano de ação utilizando equipamentos específicos para abertura de um túnel na rocha, possibilitando o acesso ao animal. Após cerca de seis horas de trabalho, “Bolinha” foi resgatada com segurança e devolvida ao tutor


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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Crime

Vídeo: homem furta loja de eletrônicos e é preso em São Gabriel da Palha

Publicado em 08/05/2026 às 14:04

Um homem de 39 anos foi preso após furtar uma loja de produtos eletrônicos no Centro de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na quinta-feira (7). Câmeras de segurança flagraram toda a ação, e o suspeito acabou localizado após ser reconhecido pelo proprietário do estabelecimento, Jederson Souza.


De acordo com o comerciante, o homem usou um pé de cabra para quebrar a porta e invadir a loja. Já no interior do estabelecimento, ele pegou diversos produtos, como caixas de som, lanternas, relógios e fones de ouvido, colocando os itens em um saco antes de fugir a pé carregando o material nas costas.


O dono da loja contou que foi avisado sobre o arrombamento por um vigia que faz rondas pela região. Ao chegar ao local, Jederson avistou o suspeito caminhando pela rua ainda com o saco nas costas e o reconheceu pelas imagens das câmeras de segurança. Em seguida, acionou a Polícia Militar do Espírito Santo.


Parte dos eletrônicos foi recuperada. O restante, segundo o proprietário, teria sido vendido ou trocado por drogas antes da localização do suspeito.


A Polícia Civil do Espírito Santo informou que o homem foi autuado em flagrante por furto qualificado e encaminhado ao sistema prisional.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Susto

Criança escapa após ônibus atingir ponto de ônibus em Vargem Alta; vídeo

Publicado em 08/05/2026 às 13:49

Um ônibus atingiu a estrutura de um ponto de ônibus na noite de quinta-feira (7), no distrito de Jaciguá, em Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, durante uma manobra de ré. Com o impacto, parte da estrutura desabou e uma criança que estava sentada no local escapou por pouco de ser atingida pelas telhas que caíram após a batida.


O acidente foi registrado por uma câmera de segurança às 19h07. O coletivo fazia a linha Cachoeiro de Itapemirim - Castelinho, em Vargem Alta, e passava pelo distrito no momento da ocorrência.
Ponto de ônibus danificado em acidente em Vargem Alta foi reconstruído
Ponto de ônibus danificado em acidente em Vargem Alta foi reconstruído Montagem A Gazeta | Divulgação/Viação Real

Procurado pela reportagem, o Grupo Real informou que o ônibus realizava uma manobra operacional e, ao encontrar uma barreira à frente, precisou retornar de ré, quando acabou atingindo a estrutura do ponto de ônibus. “Felizmente, apesar do susto, não houve feridos. O Grupo Real reforça seu compromisso com a segurança e permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos”, informou a empresa em nota.


A empresa afirmou ainda que, após tomar conhecimento do acidente, adotou as providências necessárias para o reparo do abrigo de passageiros atingido. O conserto foi finalizado no início da tarde de sexta-feira (8).

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Batida entre duas motos resultou em morte de jovem na BR 262, em Iúna

Jovem morre em acidente entre motos e trecho da BR 262 é interditado no ES

Segundo o Corpo de Bombeiros, o local é de difícil acesso e a operação exige cuidado extremo para não ferir o animal

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Criança escapa após ônibus atingir ponto de ônibus em Vargem Alta

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Delegacia Regional de Cariacica

Homem é preso após agredir e rasgar roupa da companheira em motel de Viana

Carreta tomba na BR 101 em Fundão

Carreta tomba, fere motorista e interdita trecho da BR 101 em Fundão

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Violência

Homem é preso após agredir e rasgar roupa da companheira em motel de Viana

Publicado em 08/05/2026 às 13:18

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante após agredir a companheira e rasgar a roupa dela dentro de um motel no bairro Marcílio de Noronha, Viana, na noite de quinta-feira (7). Segundo a Polícia Militara vítima sofreu escoriações pelo corpo durante as agressões.


A mulher relatou aos policiais que estava no estabelecimento com o companheiro consumindo bebida alcoólica quando ele passou a agir de forma agressiva. Durante o ataque, o suspeito rasgou a camisa da vítima. Para conseguir escapar, a mulher saiu do quarto e pediu ajuda aos funcionários do motel. Ainda de acordo com a PM, o homem permaneceu no local consumindo drogas até a chegada dos militares.


O suspeito foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de cárcere privado e lesão corporal, ambos enquadrados na Lei Maria da Penha.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Trânsito

Carreta tomba, fere motorista e interdita trecho da BR 101 em Fundão

Publicado em 08/05/2026 às 13:06
Carreta tomba na BR 101 em Fundão
Carreta tomba na BR 101 em Fundão Leitor | A Gazeta

Uma carreta tombou por volta das 8h desta sexta-feira (8) na BR 101, em Fundão, e o motorista ficou ferido.


Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, o condutor teve ferimentos leves e foi socorrido no local. Para o atendimento da ocorrência, foram acionados veículos de inspeção, ambulância e guincho da concessionária. A faixa 2 da pista precisou ser interditada.


Procurada pela reportagem, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que não houve interdição total da rodovia. “Apenas o acostamento e parte de uma das faixas ficaram bloqueados”, informou a corporação.


As circunstâncias do tombamento não foram informadas. Por volta de 12h30, a ocorrência ainda estava em andamento, segundo a PRF e a Ecovias Capixaba.

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
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