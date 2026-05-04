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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 04/05/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 08:54

Será um dia que exigirá maturidade e responsabilidade dos nativos (Imagem: Goodwin Mallorca | Shutterstock)
Será um dia que exigirá maturidade e responsabilidade dos nativos Crédito: Imagem: Goodwin Mallorca | Shutterstock
A segunda-feira trará uma energia de equilíbrio, decisões e organização interna. Algumas cartas do tarot indicam avanços e conquistas, enquanto outras pedem cautela, encerramentos e necessidade de pausa. O dia exigirá maturidade para agir com clareza e responsabilidade.
A seguir, confira a previsão do tarot para cada um dos signos!

Áries — A Temperança

O ariano precisará agir com paciência e buscar equilíbrio nas situações (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)
O ariano precisará agir com paciência e buscar equilíbrio nas situações Crédito: Imagem: Cinemanikor | Shutterstock
A carta “A Temperança” indica a necessidade de equilíbrio e paciência . O dia pedirá calma para lidar com situações que exigirão ajustes. Evite extremos e confie no tempo das coisas.

Touro — 4 de Ouros

O taurino terá que desapegar do controle para não se limitar por medo (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)
O taurino terá que desapegar do controle para não se limitar por medo Crédito: Imagem: Cinemanikor | Shutterstock
Haverá apego e necessidade de controle. A carta “4 de Ouros” pede atenção para não se prender a situações por medo de perder segurança.

Gêmeos — Cavaleiro de Ouros

O geminiano deverá ser persistente e manter o foco no que está construindo (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)
O geminiano deverá ser persistente e manter o foco no que está construindo Crédito: Imagem: Cinemanikor | Shutterstock
A carta “Cavaleiro de Ouros” indica persistência e foco. O progresso pode ser lento, mas será seguro. Continue firme no que você está construindo.

Câncer — Rainha de Paus

O canceriano terá um dia favorável para atitude e criatividade (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)
O canceriano terá um dia favorável para atitude e criatividade Crédito: Imagem: Cinemanikor | Shutterstock
A carta “Rainha de Paus” mostra confiança e magnetismo. O dia será favorável para atitude, criatividade e protagonismo. Você poderá se destacar.

Leão — Ás de Espadas

O leonino tomará decisões importantes com mais clareza e objetividade (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)
O leonino tomará decisões importantes com mais clareza e objetividade Crédito: Imagem: Cinemanikor | Shutterstock
A carta “Ás de Espadas” mostra clareza e verdade. O dia será favorável para decisões importantes e conversas diretas. Corte ilusões e veja a realidade como ela é.

Virgem — O Carro

O virginiano avançará com determinação rumo às conquistas (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)
O virginiano avançará com determinação rumo às conquistas Crédito: Imagem: Cinemanikor | Shutterstock
Haverá movimento e conquista nesta segunda-feira. A carta “O Carro” mostra avanços e decisões firmes. Siga com foco e determinação.

Libra — A Justiça

O libriano precisará fazer escolhas com responsabilidade e equilíbrio (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)
O libriano precisará fazer escolhas com responsabilidade e equilíbrio Crédito: Imagem: Cinemanikor | Shutterstock
Segundo a carta “A Justiça”, decisões importantes e equilíbrio marcarão a segunda-feira. O dia pedirá responsabilidade e clareza nas escolhas.

Escorpião — 3 de Copas

O escorpiano viverá momentos leves e poderá aproveitar boas companhias (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)
O escorpiano viverá momentos leves e poderá aproveitar boas companhias Crédito: Imagem: Cinemanikor | Shutterstock
A carta “3 de Copas” indica clima de leveza e celebração. O dia será favorável para encontros, amizades e momentos felizes.

Sagitário — Rei de Espadas

O sagitariano terá que se posicionar com firmeza e racionalidade (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)
O sagitariano terá que se posicionar com firmeza e racionalidade Crédito: Imagem: Cinemanikor | Shutterstock
A carta “Rei de Espadas” pede clareza e posicionamento firme. O dia exigirá decisões racionais e comunicação direta.

Capricórnio — 6 de Ouros

O capricorniano encontrará equilíbrio nas trocas e nas relações (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)
O capricorniano encontrará equilíbrio nas trocas e nas relações Crédito: Imagem: Cinemanikor | Shutterstock
Equilíbrio nas trocas marcará o dia. A carta “6 de Ouros” indica um momento favorável para a generosidade, apoio e relações mais justas.

Aquário — 10 de Espadas

O aquariano encerrará um ciclo importante e se sentirá mais livre (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)
O aquariano encerrará um ciclo importante e se sentirá mais livre Crédito: Imagem: Cinemanikor | Shutterstock
A carta “10 de Espadas” indica encerramento de ciclo . Algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, essa mudança trará libertação.

Peixes — 4 de Espadas

O pisciano deverá respeitar o próprio tempo e priorizar o descanso (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)
O pisciano deverá respeitar o próprio tempo e priorizar o descanso Crédito: Imagem: Cinemanikor | Shutterstock
A carta “4 de Espadas” indica um momento de pausa e descanso mental. O dia pedirá recuperação emocional e mental antes de agir em novas situações na vida.

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