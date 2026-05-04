Homem é baleado à queima-roupa ao chegar em casa em Barra de São Francisco

Um homem de 55 anos foi baleado enquanto chegava em casa de motocicleta no bairro Irmãos Fernandes, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. O caso aconteceu na manhã de domingo (3) e foi registrado por câmeras de segurança.





As imagens mostram o momento em que a vítima é surpreendida no meio da rua por um homem armado, que aponta a arma e efetua disparos. O alvo tenta fugir correndo, mas é perseguido pelo atirador. De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem foi socorrido e levado a um hospital da cidade. O estado de saúde dele não foi informado.





Após o crime, o autor dos tiros, um homem de 73 anos, fugiu em um carro e não foi localizado. A motocicleta da vítima foi encontrada caída e danificada no local. Ainda segundo a PM, o pai do suspeito afirmou que o filho tinha uma desavença com a vítima. Ele foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.





A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e encaminhado ao sistema prisional.