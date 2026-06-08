Júri de pais suspeitos de estupro e morte do filho no ES é adiado

O júri dos pais de Jorge Teixeira da Silva, de 2 anos, que começaria nesta segunda-feira (8) foi adiado, segundo o Ministério Público do Espírito Santo. A mudança foi necessária devido à substituição da defesa de um dos réus. A nova data ainda não foi definida.





Maycon Milagre da Cruz e Jeorgia Karolina Teixeira serão julgados pela morte e estupro do filho. Os dois foram foram presos após o menino dar entrada no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) com lesões suspeitas, segundo a investigação policial, em julho de 2022. À época, a mãe alegou que o menino estava com pneumonia.





Os pais foram indiciados pela polícia e respondem pelos crimes de homicídio qualificado — mediante emprego de tortura e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, com incidência da causa de aumento de pena por a vítima ser menor de 14 anos — e de estupro de vulnerável, também com causa de aumento de pena por serem os genitores da vítima.