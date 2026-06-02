Pais suspeitos de tortura, estupro e morte do filho de 2 anos vão a júri no ES

Quase quatro anos após o crime, os pais de Jorge Teixeira da Silva, de 2 anos, serão julgados pela morte e estupro do filho. O caso aconteceu em julho de 2022, em Vila Velha. Maycon Milagre da Cruz e Jeorgia Karolina Teixeira da Silva vão sentar no banco dos réus nos próximos dias 8 e 9 de junho, conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.





Maycon e Jeorgia foram presos após o menino dar entrada no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, com lesões apontando possíveis torturas e abusos. À época, a mãe dele alegou que o menino estava com pneumonia.





Os pais acabaram indiciados pela polícia por homicídio qualificado e estupro de vulnerável. Relembre, abaixo, o ponto a ponto deste caso: