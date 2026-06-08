Como age a pílula que dá esperança contra um dos cânceres mais letais que existem

Não existem exames eficazes de detecção do câncer de pâncreas e a doença raramente provoca sintomas perceptíveis Crédito: Steve Gschmeissner/Science Photo Library via Getty Images

Por muito tempo, as chances de sobreviver ao câncer de pâncreas têm sido extremamente baixas.

Entre os pacientes diagnosticados com câncer pancreático metastático entre 2015 e 2021, cerca de 97% morreram em até cinco anos após o diagnóstico.

O câncer de pâncreas é tão letal, em parte, porque não existem exames eficazes de detecção e porque a doença raramente provoca sintomas perceptíveis em seus estágios iniciais. Quando um paciente apresenta sinais, como icterícia (amarelamento da pele) ou dor abdominal, o câncer muitas vezes já se espalhou para outros órgãos.

Como oncologista gastrointestinal e pesquisador especializado em ensaios clínicos de fases iniciais, vejo de perto a necessidade urgente de tratamentos mais eficazes para pacientes com câncer de pâncreas. Por décadas, acreditava-se ser impossível atingir com sucesso o principal mecanismo responsável pela maioria dos casos dos cânceres de pâncreas.

Mas essa visão está mudando rapidamente graças a um novo medicamento capaz de inibir a principal proteína que impulsiona o câncer de pâncreas, quase dobrando a taxa de sobrevida de pacientes com formas avançadas da doença.

Tumores 'intratáveis'

Historicamente, o tratamento padrão para câncer pancreático avançado dependeu da quimioterapia , com medicamentos potentes desenvolvidos para destruir células que se dividem rapidamente. Embora a quimioterapia possa retardar a progressão da doença, sua eficácia costuma ser limitada pela capacidade das células cancerígenas do pâncreas de desenvolver resistência a esses medicamentos

A força do câncer de pâncreas está em sua genética. Mais de 90% dos tumores pancreáticos são impulsionados por mutações em um gene chamado KRAS . Esse gene codifica proteínas que funcionam como interruptores, ativando e desativando o crescimento celular.

Quando o KRAS sofre mutação, o interruptor fica permanentemente "ligado", fazendo com que as células cancerígenas se multipliquem sem controle.

Por décadas, cientistas consideraram o KRAS "impossível de atingir com medicamentos" . A superfície da proteína é extremamente lisa e não possui as cavidades moleculares que os remédios tradicionais precisam para se conectar e desligar esse mecanismo.

Como os tratamentos existentes não conseguiam agir sobre essa proteína, o combate ao câncer de pâncreas se apoiou principalmente em drogas tóxicas , mais parecidas com instrumentos de impacto amplo do que com terapias precisas.

A quimioterapia tenta controlar a doença destruindo células em larga escala, o que também provoca danos importantes a tecidos saudáveis e causa diversos efeitos colaterais.

Em comparação com a quimioterapia padrão, o daraxonrasib quase dobrou a sobrevida geral Crédito: Getty Images

O que é o daraxonrasib?

Um novo medicamento chamado daraxonrasib representa um avanço importante no tratamento do câncer pancreático metastático.

O daraxonrasib é administrado por via oral, uma vez ao dia. Em vez de se ligar diretamente ao KRAS, ele se conecta a uma molécula chamada ciclofilina A , presente nas células e responsável por ajudar proteínas a adquirirem sua estrutura tridimensional final.

Esse complexo proteico então consegue se ligar ao KRAS ativo e bloquear os sinais que estimulam a multiplicação das células cancerígenas.

A empresa responsável pelo desenvolvimento do medicamento, a Revolution Medicines, apresentou em 31 de maio de 2026 os resultados de um estudo clínico de fase 3 com 500 pacientes com câncer pancreático metastático que já haviam recebido tratamento anteriormente.

No total, o medicamento reduziu em 60% o risco de morte entre pacientes com câncer pancreático metastático.

O efeito colateral mais comum foi uma erupção intensa na pele , registrada em mais de 86% dos pacientes do estudo.

Os participantes também apresentaram com frequência estomatite — inchaço doloroso e feridas dentro da boca —, além de diarreia, náusea e vômitos.

Ainda assim, os pacientes que receberam daraxonrasib tiveram probabilidade muito menor de interromper o tratamento por causa de efeitos adversos graves em comparação com aqueles submetidos à quimioterapia. Eles também relataram melhora na qualidade de vida e redução da dor.

Próximos passos para o daraxonrasib

Ao conseguir atingir a mutação genética responsável pela grande maioria dos casos de câncer de pâncreas, os pesquisadores demonstraram que essa doença antes considerada "impossível de tratar" pode, sim, responder à terapia dirigida.

O próximo passo imediato é a análise regulatória do medicamento. Com os dados agora oficialmente publicados, a Revolution Medicines pretende solicitar a aprovação formal do remédio junto à Food and Drug Administration (FDA, uma espécie de Anvisa americana) e a outros órgãos reguladores ao redor do mundo.

Como o câncer pancreático avançado é notoriamente difícil de tratar, terapias inovadoras que demonstram ganhos relevantes de sobrevida frequentemente recebem análise prioritária ou acelerada

O prazo para que o daraxonrasib chegue aos pacientes dependerá do processo de avaliação das autoridades regulatórias. Se aprovado, o medicamento poderá começar a ser usado em clínicas nos próximos meses.

No cenário mais amplo do desenvolvimento de medicamentos, esse avanço pode marcar uma mudança importante no tratamento do câncer de pâncreas.

A expectativa é que novos estudos passem a testar combinações de inibidores de KRAS com outros remédios, numa tentativa de impedir que os tumores desenvolvam resistência ao tratamento.