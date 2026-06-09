No tempo em que o Britz Bar era o centro do mundo

Antigamente, todas as batalhas eram travadas no Britz. Praça da antiga Prefeitura de Vitória, lotada. O bar era a central religiosa da paixão e do prazer. Dava suporte de alegria. Agorinha mesmo, no sábado de chuva, o Brasil enfrentou, na pré-Copa de 2026, o time de Elizabeth Taylor, de Cleópatra, de 1954. Ganhamos. Não lhes dou o nome dos jogadores porque não sei. Vamos ficar com as duas instâncias do tempo: no passado vencemos e no futuro venceremos. Como se sabe o presente não existe.





O desejo futuro e as mortes passadas, vamos conferir o passado, que é mais fácil, acho.

Morreu de amores, portanto, a Praça Costa Pereira. Não pulsa mais. Morreram os habitantes, que iam para lá, para tudo e para nada, o Clube da Madrugada também se foi.





Morreu Jorcel, a barbearia, e sua rima Garcia, um toque de “elegancia” sem o mínimo acento agudo. Os caldos de cana pararam de jorrar sabor e vender o mais precioso vento comestível. A garotada católica, principalmente a Juventude Estudantil católica, os meninos de JEC, batia ponto nas calçadas da Catedral. De vez em quando entravam um a um e davam uma “comungada”, estava feita a mágica cristã.