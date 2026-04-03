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Disputa familiar

Idoso pede medida protetiva contra a filha após briga por dinheiro no ES

Suspeita não tem participação societária no negócio. Vítima diz que filha e namorada também tentaram expulsá-lo de casa e ficar com ferro-velho e negócio de andaimes

Publicado em 03 de Abril de 2026 às 14:24

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

03 abr 2026 às 14:24
Um idoso solicitou uma medida protetiva contra a filha após denunciar à polícia ter sido vítima de uma tentativa de agressão durante desentendimento envolvendo dinheiro e bens da família. O caso aconteceu na quinta-feira (2), no bairro Vila Capixaba, em Cariacica. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.
Segundo relato da vítima às autoridades, o conflito teria começado porque a mulher exigia metade dos lucros de um negócio de locação de andaimes, apesar de não participar de não ser sócia nem trabalhar no negócio. De acordo com o idoso, ele é o responsável por fabricar os equipamentos, realizar a manutenção, firmar contratos, fazer a locação e recolher os materiais.
Conforme o relato do homem, a filha, mesmo sem ter qualquer relação com a atividade, queria receber parte dos retornos financeiros. Diante da situação, ele decidiu que não iria mais dividir os valores, já que o trabalho não é compartilhado.
O idoso afirmou ainda que, além da disputa pelo dinheiro, a filha e a companheira dela querem expulsá-lo de casa para se apoderar do imóvel e de um ferro-velho pertencentes a ele. Ele ressaltou que é o proprietário tanto da residência quanto do estabelecimento.
Segundo o registro policial, ele também relatou que a mulher estaria tentando vender os andaimes sem autorização. No dia do ocorrido, a suspeita teria corrido atrás do pai com um pedaço de madeira, tentando agredi-lo. O idoso conseguiu fugir e pediu ajuda a um conhecido, que o acolheu e o levou até a delegacia.
A vítima afirmou que não tem outro local para morar e que teme retornar para casa por medo de que algo mais grave aconteça. A Polícia Civil afirmou que solicitou uma medida protetiva de urgência com base no Estatuto do Idoso e representou criminalmente contra a suspeita. A corporação informou ainda que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa (DEPPI).

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