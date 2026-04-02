Operação contra roubo de cargas resulta em prisões e apreensões no ES

O Espírito Santo foi alvo de uma operação nacional, intitulada Redecarga, voltada ao combate ao roubo e furto de cargas durante o transporte nas rodovias capixabas, especialmente na Região Sul do Estado. Segundo balanço da Polícia Civil divulgado nesta quinta-feira (2), as ações realizadas entre os dias 16 e 20 de março resultaram em seis prisões, cumprimento de oito mandados de busca e apreensão, fiscalização de 233 veículos e apreensão de mercadorias avaliadas em cerca de R$ 500 mil.

A operação teve como objetivo combater roubos, falsas comunicações e fraudes, com a atuação integrada das polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal, além da Receita Estadual e da Receita Federal. De acordo com a Polícia Civil, a maioria dos casos de furto e roubo de carga no Espírito Santo ocorre na BR-101, que concentra 63,24% das ocorrências. Desse total, 47,5% são registrados na Região Sul do Estado.

Operação prende suspeitos e apreende produtos de roubos de cargas no ES Crédito: Divulgação/ Sesp

Apesar disso, o Espírito Santo apresenta índices considerados baixos desse tipo de crime. Em 2025, foram registradas 13 ocorrências, enquanto no Rio de Janeiro houve 3.777 casos. De acordo com o secretário de Estado de Segurança Pública e de Defesa Social, Leonardo Damasceno, as forças de segurança trabalham de forma integrada para impedir a atuação dos criminosos.

A maior parte das ocorrências, quase metade, está no Sul do Espírito Santo. Isso mostra que a proximidade com o Rio de Janeiro representa um risco que precisa ser monitorado. A PRF e a PM atuam de forma rigorosa nas fronteiras. Também é importante destacar que não há quadrilhas especializadas em roubo de cargas no Estado Leonardo Damasceno - Secretário de Estado de Segurança Pública e de Defesa Social

A operação foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Dos oito mandados cumpridos, um foi na Grande Vitória e sete na Região Sul. Em uma residência em Guarapari, a polícia apreendeu roupas, medicamentos e alimentos provenientes de cargas roubadas.