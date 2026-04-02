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Segurança pública

Operação contra roubo de cargas resulta em prisões e apreensões no ES

Ação integrada fiscalizou mais de 200 veículos e recuperou mercadorias avaliadas em R$ 500 mil; resultado foi divulgado pela Sesp nesta quinta-feira (2)

Publicado em 02 de Abril de 2026 às 13:22

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

02 abr 2026 às 13:22
O Espírito Santo foi alvo de uma operação nacional, intitulada Redecarga, voltada ao combate ao roubo e furto de cargas durante o transporte nas rodovias capixabas, especialmente na Região Sul do Estado. Segundo balanço da Polícia Civil divulgado nesta quinta-feira (2), as ações realizadas entre os dias 16 e 20 de março resultaram em seis prisões, cumprimento de oito mandados de busca e apreensão, fiscalização de 233 veículos e apreensão de mercadorias avaliadas em cerca de R$ 500 mil.
A operação teve como objetivo combater roubos, falsas comunicações e fraudes, com a atuação integrada das polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal, além da Receita Estadual e da Receita Federal. De acordo com a Polícia Civil, a maioria dos casos de furto e roubo de carga no Espírito Santo ocorre na BR-101, que concentra 63,24% das ocorrências. Desse total, 47,5% são registrados na Região Sul do Estado.
Operação prende suspeitos e apreende produtos de roubos de cargas no ES
Operação prende suspeitos e apreende produtos de roubos de cargas no ES Crédito: Divulgação/ Sesp
Apesar disso, o Espírito Santo apresenta índices considerados baixos desse tipo de crime. Em 2025, foram registradas 13 ocorrências, enquanto no Rio de Janeiro houve 3.777 casos. De acordo com o secretário de Estado de Segurança Pública e de Defesa Social, Leonardo Damasceno, as forças de segurança trabalham de forma integrada para impedir a atuação dos criminosos.
A maior parte das ocorrências, quase metade, está no Sul do Espírito Santo. Isso mostra que a proximidade com o Rio de Janeiro representa um risco que precisa ser monitorado. A PRF e a PM atuam de forma rigorosa nas fronteiras. Também é importante destacar que não há quadrilhas especializadas em roubo de cargas no Estado
Leonardo Damasceno - Secretário de Estado de Segurança Pública e de Defesa Social
A operação foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Dos oito mandados cumpridos, um foi na Grande Vitória e sete na Região Sul. Em uma residência em Guarapari, a polícia apreendeu roupas, medicamentos e alimentos provenientes de cargas roubadas.
Para a Polícia Civil, a integração entre os órgãos foi fundamental para os resultados alcançados, com reforço do uso de tecnologias como o Cerco Inteligente. Durante a operação, a Receita Federal também apreendeu cerca de R$ 497 mil em 2,6 mil mercadorias sem origem declarada, sendo 785 delas aparelhos celulares novos.

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