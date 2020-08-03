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Cada vez mais vaidosos

Busca por procedimentos estéticos cresce entre os homens

A diferença das mulheres é que o público masculino, em sua maioria, busca procedimentos mais práticos, rápidos e pouco dolorosos, segundo especialista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 19:24

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 19:24

Depilação de barba a laser; estética masculina
A depilação de barba a laser está entre os procedimentos mais procurados. Crédito: Reprodução
A procura do gênero masculino pelo mercado da beleza tem registrado aumentos significativos em diferentes áreas, incluindo dermatologia, estética capilar e cuidados com o corpo. Só no segmento de cirurgias plásticas, o crescimento é de 30%, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).
Até pouco tempo atrás, os homens buscavam aqueles procedimentos que eram mais discretos, por receio da recepção por parte dos amigos e da sociedade. O questionamento constante sobre masculinidades na sociedade, incluindo as redes sociais, pode ser um dos fatores que contribuiu para a quebra desse tabu entre os boys.
Entre os procedimentos mais procurados por homens estão: preenchimento mandibular, toxina botulínica, crescimento de barba, tratamento capilar e harmonização facial de modo geral.

Procedimentos mais

A enfermeira estética Danielle Fantim trabalha com diversos procedimentos estéticos e já conta com uma gama fiel de pacientes do sexo masculino. Ela afirma que não é difícil perceber que a procura por parte dos homens cresceu consideravelmente nos últimos tempos.
Aqui no meu espaço, os procedimentos mais procurados pelos homens são: depilação a laser - de barba, abdômen, peito e costas -, limpeza de pele, aplicação de enzimas para gordura localizada e microagulhamento, conta a profissional.
O microagulhamento, por exemplo, é um procedimento que pode ser aplicado para diferentes fins estéticos. "Temos este procedimento adaptado pra melasma, pra cicatriz de acne ou até para aplicação no couro cabeludo, o que colabora com a redução da queda de cabelo", explica a profissional.
Segundo a profissional, alguns destes procedimentos levam até dez sessões para alcançar determinados resultados. Isso faz com que o cuidado estético faça parte do lifestyle do paciente por conta da frequência dos processos.
Danielle Fantim; estética masculina
Danielle Fantim afirma que por conta da procura, profissionais já se destacam com diferenciais para atender ao público masculino. Crédito: Divulgação

Quem pode fazer

"Observo é que cada dia mais os homens estão deixando o preconceito de lado e querendo se cuidar"
Daniele Fantim - Enfermeira Esteta
Apesar de esses procedimentos estarem ganhando popularidade, Danielle afirma que uma análise é feita antes dos procedimentos para identificar possíveis riscos e para saber se o paciente está apto ao que ele deseja realizar. Primeiro fazemos uma anamnese pra saber se ele é alérgico a algum ativo e também vemos se ele se encaixa alguma outra contra-indicação.
O que observo é que cada dia mais os homens estão deixando o preconceito de lado e querendo se cuidar e ter uma aparência melhor. O que antes eles criticavam hoje estão procurando mais, finaliza.

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