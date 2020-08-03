Busca por procedimentos estéticos cresce entre os homens

A depilação de barba a laser está entre os procedimentos mais procurados. Crédito: Reprodução

A procura do gênero masculino pelo mercado da beleza tem registrado aumentos significativos em diferentes áreas, incluindo dermatologia, estética capilar e cuidados com o corpo. Só no segmento de cirurgias plásticas, o crescimento é de 30%, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

Até pouco tempo atrás, os homens buscavam aqueles procedimentos que eram mais discretos, por receio da recepção por parte dos amigos e da sociedade. O questionamento constante sobre masculinidades na sociedade, incluindo as redes sociais, pode ser um dos fatores que contribuiu para a quebra desse tabu entre os boys.

Entre os procedimentos mais procurados por homens estão: preenchimento mandibular, toxina botulínica, crescimento de barba, tratamento capilar e harmonização facial de modo geral.

Procedimentos mais

A enfermeira estética Danielle Fantim trabalha com diversos procedimentos estéticos e já conta com uma gama fiel de pacientes do sexo masculino. Ela afirma que não é difícil perceber que a procura por parte dos homens cresceu consideravelmente nos últimos tempos.

Aqui no meu espaço, os procedimentos mais procurados pelos homens são: depilação a laser - de barba, abdômen, peito e costas -, limpeza de pele, aplicação de enzimas para gordura localizada e microagulhamento, conta a profissional.

O microagulhamento, por exemplo, é um procedimento que pode ser aplicado para diferentes fins estéticos. "Temos este procedimento adaptado pra melasma, pra cicatriz de acne ou até para aplicação no couro cabeludo, o que colabora com a redução da queda de cabelo", explica a profissional.

Segundo a profissional, alguns destes procedimentos levam até dez sessões para alcançar determinados resultados. Isso faz com que o cuidado estético faça parte do lifestyle do paciente por conta da frequência dos processos.

Danielle Fantim afirma que por conta da procura, profissionais já se destacam com diferenciais para atender ao público masculino. Crédito: Divulgação

Quem pode fazer

"Observo é que cada dia mais os homens estão deixando o preconceito de lado e querendo se cuidar" Daniele Fantim - Enfermeira Esteta

Apesar de esses procedimentos estarem ganhando popularidade, Danielle afirma que uma análise é feita antes dos procedimentos para identificar possíveis riscos e para saber se o paciente está apto ao que ele deseja realizar. Primeiro fazemos uma anamnese pra saber se ele é alérgico a algum ativo e também vemos se ele se encaixa alguma outra contra-indicação.