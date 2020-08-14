“Quero ser uma cantora versátil”, diz ex-BBB Flay com novo single

A ex-BBB Flayslane e o cantor Jerry Smith gravaram juntos Crédito: Instagram/@flay

“Saudades Né Minha Filha”, primeira música da carreira solo de Flayslane , em parceria com Jerry Smith, foi lançada nesta sexta (14). Com o single, um “funknejo” versátil, a ex-BBB quer “ser vista como uma cantora versátil, sem rótulos e nunca previsível”, como alertou a própria, em coletiva de imprensa via Zoom desta tarde.

"Sinto falta de artistas versáteis na música brasileira e por isso eu estou aqui, para ser uma delas" Flayslane - Cantora e ex-BBB

A coluna, que participou da entrevista virtual com outros jornalistas do País, ainda questionou sobre a escolha do título da música - que instantaneamente remete ao bordão de episódio do Fantástico, da Globo, de Drauzio Varella - e do que a ex-sister tem saudade em meio à pandemia da Covid. “Tenho saudade de uma festona e de cantar no palco para um monte de gente”, respondeu.

Mas esse tal show gigante pode ser só o primeiro passo para o futuro da cantora, já que ela mesma adianta que para o próximo ano está na mirando na carreira internacional (pretende expansão para a América Latina). “Sou apaixonada pelo que faço. Ir para o BBB, estar nesse holofote, é maravilhoso. E a cobrança, expectativa do público, também são muito maiores”, confidencia.

Flayslane, inclusive, admitiu durante o bate-papo que se inscreveu no reality da Globo pensando em usar da influência pós-BBB para alavancar a carreira. “Porque, ganhar o milhão e meio de reais, eu já sabia que ia ser muito difícil”, brinca.