“Quero ser uma cantora versátil”, diz ex-BBB Flay com novo single

“Saudades Né Minha Filha”, primeira música da carreira solo de Flayslane, em parceria com Jerry Smith, foi lançada nesta sexta (14). Com o single, um “funknejo” versátil, a ex-BBB quer “ser vista como uma cantora versátil, sem rótulos e nunca previsível”, como alertou a própria, em coletiva de imprensa via Zoom desta tarde.
"Sinto falta de artistas versáteis na música brasileira e por isso eu estou aqui, para ser uma delas"
A coluna, que participou da entrevista virtual com outros jornalistas do País, ainda questionou sobre a escolha do título da música - que instantaneamente remete ao bordão de episódio do Fantástico, da Globo, de Drauzio Varella - e do que a ex-sister tem saudade em meio à pandemia da Covid. “Tenho saudade de uma festona e de cantar no palco para um monte de gente”, respondeu.
Mas esse tal show gigante pode ser só o primeiro passo para o futuro da cantora, já que ela mesma adianta que para o próximo ano está na mirando na carreira internacional (pretende expansão para a América Latina). “Sou apaixonada pelo que faço. Ir para o BBB, estar nesse holofote, é maravilhoso. E a cobrança, expectativa do público, também são muito maiores”, confidencia.
Flayslane, inclusive, admitiu durante o bate-papo que se inscreveu no reality da Globo pensando em usar da influência pós-BBB para alavancar a carreira. “Porque, ganhar o milhão e meio de reais, eu já sabia que ia ser muito difícil”, brinca.
“Saudade Né Minha Filha” já está disponível nas plataformas digitais com clipe, também, gravado em meio ao isolamento imposto pela pandemia do novo coronavírus. Uma das figuras, que aparece na gravação é Bianca Andrade, a Boca Rosa, colega de confinamento de Flayslane.