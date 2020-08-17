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Pedro Permuy

Personal do ES compete para ser Musa do Brasileirão pelo Flamengo

Natural de Linhares, Regiane Rodrigues, a Regi Personal, vai fazer até ensaio sensual. Resultado do concurso de beleza esportivo sai em outubro deste ano

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 06:00

Públicado em 

17 ago 2020 às 06:00
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

A personal trainer e pedagoga Regiane Rodrigues, a Regi Personal
A personal trainer e pedagoga Regiane Rodrigues, a Regi Personal: 36 anos, 1,58m de altura, 58,5 quilos e 69cm de cintura Crédito: Arquivo pessoal
Regiane Rodrigues, popular entre os mais chegados como Regi Personal, quer ser a Musa do Brasileirão 2020 pelo Flamengo. O resultado do concurso de beleza esportivo, feito via web, só sai em outubro, mas a capixaba, natural de Linhares, Norte do Espírito Santo, já está se preparando para as seletivas há algum tempo.
"Comecei com fisiculturismo há uns dois anos e já disputei em dois concursos da área. Nesse meio tempo, venho preparando meu corpo para várias outras disputas de beleza. Mas é a primeira vez, com o Musa do Brasileirão, que faço parte de um evento desse tipo", conta ela, que também concorre ao título de Musa Top Verão 2020, de outra franquia.
A personal trainer rubro-negra, que é pedagoga por formação e também atua na área, ainda fará ensaio sensual no próximo dia 30 de agosto como parte das tarefas a cumprir para tentar ser eleita a musa deste ano por comissão de jurados. "Com a pandemia, há alguns desafios, como são chamados. Apesar de não serem obrigatórios, podemos fazer para nos ajudar a ganhar o concurso", explica.
"Quero fazer o ensaio sensual e estou em conversa com a fotógrafa. Não quero ser vulgar. Também trabalho com crianças e acho que, dependendo, não fica legal "
Regiane Rodrigues - Personal trainer e pedagoga
Além da versão sensual, a modelo também vai posar em um cenário campestre, em ensaio de outro tema, com motivos do time do coração - o Flamengo. "Sempre fui flamenguista e ser eleita vai ser muito bom", garante.

O DEVER DA FAMA

Se eleita, em outubro, Regiane terá que viajar para cumprir agenda de eventos como representante do time carioca e também participará de compromissos oficiais. Além disso, se for nomeada, vai refazer todos os ensaios fotográficos com a faixa.
"Alguns pontos do cronograma acabam que podem ser afetados pela quarentena, como o desfile que teríamos em São Paulo em outubro, também. Mas a organização também estuda como podemos cumprir os compromissos e eventos da melhor forma possível e com segurança", diz.

DIGA XIS!

Na onda do home office, os "home shootings" também ganharam adeptos em meio ao isolamento imposto pelo surto da CovidMônica Pretti Haynes e Magali Magalhães, as As Mãe Pira da vida real, tiveram ensaio produzido por Victor Ginelli e Henrique Kiefer - que também assinaram a beleza da ação - no fim da última semana.
A designer Magali Magalhães e a servidora federal Mônica Pretti Haynes: a dupla de influencers de As Mãe Pira
A designer Magali Magalhães e a servidora federal Mônica Pretti Haynes: a dupla de influencers de As Mãe Pira Crédito: Victor Ginelli

E SE É PARA FOTOGRAFAR...

Zezé Di Camargo e Luciano foram clicados pelo fotógrafo Alisson Demetrio no segundo fim de semana de agosto, quando realizaram live para agitar os fãs. Alguns cliques foram enviados à coluna.
Os cantores sertanejos Zezé Di Camargo e Luciano durante live show
Os cantores sertanejos Zezé Di Camargo e Luciano durante live show Crédito: Alisson Demetrio
Os cantores sertanejos Zezé Di Camargo e Luciano durante live show
  Crédito: Alisson Demetrio

QUARENTONAS NA QUARENTENA

Falando em live... Mariana Perini e Renata Rasseli, jornalistas de A Gazeta, decidiram ir ao Instagram na última quarta (12) para falarem sobre suas experiências em meio à pandemia. Isoladas em casa com os maridos e filhos, elas abordaram o desafio que tem sido administrar casa, carreira e horários enquanto se protegem do novo coronavírus.
A transmissão ao vivo - que, inclusive, foi assistida por este colunista e nomes de personalidades da Capital - está salva e disponível no Instagram da editora da Revista.AG e foi muito bem avaliada pelos seguidores.

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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