Personal do ES compete para ser Musa do Brasileirão pelo Flamengo

A personal trainer e pedagoga Regiane Rodrigues, a Regi Personal: 36 anos, 1,58m de altura, 58,5 quilos e 69cm de cintura Crédito: Arquivo pessoal

"Comecei com fisiculturismo há uns dois anos e já disputei em dois concursos da área. Nesse meio tempo, venho preparando meu corpo para várias outras disputas de beleza. Mas é a primeira vez, com o Musa do Brasileirão, que faço parte de um evento desse tipo", conta ela, que também concorre ao título de Musa Top Verão 2020, de outra franquia.

A personal trainer rubro-negra, que é pedagoga por formação e também atua na área, ainda fará ensaio sensual no próximo dia 30 de agosto como parte das tarefas a cumprir para tentar ser eleita a musa deste ano por comissão de jurados. "Com a pandemia, há alguns desafios, como são chamados. Apesar de não serem obrigatórios, podemos fazer para nos ajudar a ganhar o concurso", explica.

"Quero fazer o ensaio sensual e estou em conversa com a fotógrafa. Não quero ser vulgar. Também trabalho com crianças e acho que, dependendo, não fica legal " Regiane Rodrigues - Personal trainer e pedagoga

Além da versão sensual, a modelo também vai posar em um cenário campestre, em ensaio de outro tema, com motivos do time do coração - o Flamengo . "Sempre fui flamenguista e ser eleita vai ser muito bom", garante.

O DEVER DA FAMA

Se eleita, em outubro, Regiane terá que viajar para cumprir agenda de eventos como representante do time carioca e também participará de compromissos oficiais. Além disso, se for nomeada, vai refazer todos os ensaios fotográficos com a faixa.

"Alguns pontos do cronograma acabam que podem ser afetados pela quarentena, como o desfile que teríamos em São Paulo em outubro, também. Mas a organização também estuda como podemos cumprir os compromissos e eventos da melhor forma possível e com segurança", diz.

DIGA XIS!

A designer Magali Magalhães e a servidora federal Mônica Pretti Haynes: a dupla de influencers de As Mãe Pira Crédito: Victor Ginelli

E SE É PARA FOTOGRAFAR...

Zezé Di Camargo e Luciano foram clicados pelo fotógrafo Alisson Demetrio no segundo fim de semana de agosto, quando realizaram live para agitar os fãs. Alguns cliques foram enviados à coluna.

Os cantores sertanejos Zezé Di Camargo e Luciano durante live show Crédito: Alisson Demetrio

Crédito: Alisson Demetrio

QUARENTONAS NA QUARENTENA

A Gazeta, decidiram ir ao Instagram na última quarta (12) para falarem sobre suas experiências em meio à pandemia. Isoladas em casa com os maridos e filhos, elas abordaram o desafio que tem sido administrar casa, carreira e horários enquanto se protegem do novo Falando em live... Mariana Perini Renata Rasseli , jornalistas de, decidiram ir ao Instagram na última quarta (12) para falarem sobre suas experiências em meio à pandemia. Isoladas em casa com os maridos e filhos, elas abordaram o desafio que tem sido administrar casa, carreira e horários enquanto se protegem do novo coronavírus