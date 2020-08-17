Personal do ES compete para ser Musa do Brasileirão pelo Flamengo

"Comecei com fisiculturismo há uns dois anos e já disputei em dois concursos da área. Nesse meio tempo, venho preparando meu corpo para várias outras disputas de beleza. Mas é a primeira vez, com o Musa do Brasileirão, que faço parte de um evento desse tipo", conta ela, que também concorre ao título de Musa Top Verão 2020, de outra franquia.
A personal trainer rubro-negra, que é pedagoga por formação e também atua na área, ainda fará ensaio sensual no próximo dia 30 de agosto como parte das tarefas a cumprir para tentar ser eleita a musa deste ano por comissão de jurados. "Com a pandemia, há alguns desafios, como são chamados. Apesar de não serem obrigatórios, podemos fazer para nos ajudar a ganhar o concurso", explica.
Além da versão sensual, a modelo também vai posar em um cenário campestre, em ensaio de outro tema, com motivos do time do coração - o Flamengo
. "Sempre fui flamenguista e ser eleita vai ser muito bom", garante.
Se eleita, em outubro, Regiane terá que viajar para cumprir agenda de eventos como representante do time carioca e também participará de compromissos oficiais. Além disso, se for nomeada, vai refazer todos os ensaios fotográficos com a faixa.
"Alguns pontos do cronograma acabam que podem ser afetados pela quarentena, como o desfile que teríamos em São Paulo em outubro, também. Mas a organização também estuda como podemos cumprir os compromissos e eventos da melhor forma possível e com segurança", diz.
Na onda do home office
, os "home shootings" também ganharam adeptos em meio ao isolamento imposto pelo surto da Covid
. Mônica Pretti Haynes
e Magali Magalhães
, as As Mãe Pira da vida real, tiveram ensaio produzido por Victor Ginelli e Henrique Kiefer - que também assinaram a beleza da ação - no fim da última semana.
Zezé Di Camargo
e Luciano foram clicados pelo fotógrafo Alisson Demetrio no segundo fim de semana de agosto, quando realizaram live para agitar os fãs. Alguns cliques foram enviados à coluna.
Falando em live... Mariana Perini
e Renata Rasseli
, jornalistas de A Gazeta
, decidiram ir ao Instagram na última quarta (12) para falarem sobre suas experiências em meio à pandemia. Isoladas em casa com os maridos e filhos, elas abordaram o desafio que tem sido administrar casa, carreira e horários enquanto se protegem do novo coronavírus
.
A transmissão ao vivo - que, inclusive, foi assistida por este colunista e nomes de personalidades da Capital - está salva e disponível no Instagram da editora da Revista.AG
e foi muito bem avaliada pelos seguidores.