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Pedro Permuy

Francisco Guasti: há 38 anos o cabeleireiro das chiques e famosas do ES

Coiffeur expandiu equipe em meio à pandemia e inaugura espaço gourmet de 100 metros quadrados anexo ao seu salão em parceria com cafeteria da Praia do Canto

Públicado em 

10 ago 2020 às 06:00
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

O empresário e cabeleireiro Francisco Guasti
O empresário e cabeleireiro Francisco Guasti Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo A GAZETA
Não foi fácil. Mas o empresário Francisco Guasti não só se manteve em meio à pandemia do coronavírus no Espírito Santo como conseguiu incrementar os negócios no mesmo período. Desde 1982, ele é conhecido nas rodas da sociedade como "o coiffeur das chiques e famosas" do Estado.
Em até 10 dias, o cabeleireiro de 62 anos de idade e 38 de experiência irá inaugurar uma cafeteria de 100 metros quadrados anexa ao seu salão de beleza, na Praia do Canto, em Vitória. O empreendimento, fruto de uma parceria com o Café Bamboo, também ofecerá opções para almoço e pratos quentes. Além do up na oferta de serviço, Francisco expandiu a equipe e, atualmente, conta com 23 colaboradores do ramo do beauté trabalhando com ele.
"Uma equipe nova e em harmonia com a sua proposta de trabalho é fundamental para não parar de crescer e se manter. A demanda por cliente volta a aparecer de forma mais robusta e desde o início da quarentena tomamos medidas para as finanças não atrapalharem nada", conta, em bate-papo com a coluna.
O empresário evitou gastos extras, decidiu cortar até planos pessoais, como viagens, e apostou desde março no fortalecimento de venda de produtos na modalidade delivery - no período em que salões de beleza ainda estavam proibidos de funcionar no Espírito Santo. "Precisou de muita cabeça para não agir errado", corrobora.
Ver essa foto no Instagram

O Bamboo sempre foi o mais próximo do que podemos chamar de empresa familiar. Fundado por dois amigos de longa data, e abraçado pela comunidade da Praia do Canto, nos últimos anos era administrado por dois irmãos. Agora, em meio a essa loucura toda, unem forças cofundador, irmão, esposa e sogra (@santissimore) para manter o sonho vivo. Da necessidade de áreas mais arejadas a obrigatoriedade do distanciamento e, consequentemente, redução de mesas, que inviabiliza qualquer negócio pequeno e médio como o nosso, surgiu mais uma parceria. Nosso vizinho, @franciscoguasti , cedeu, gentilmente, parte do seu estacionamento para que fosse criado uma área de atendimento ao ar livre. Solidariedade que beneficia a todos. Tudo está sendo feito com muito carinho e investimentos muito pontuais, ou quase nenhum. Nossa cozinha está sendo reequipada, possibilitando a elaboração de novidades, e a área externa recebendo a mobília e paisagismo maravilhosos vindos do Santíssimo, o restaurante das meninas. O caminho pela frente não será nada fácil. Mas desistir nunca foi uma opção. E, principalmente no início, precisaremos contar com a compreensão de todos. Desde já, fica nosso eterno agradecimento a comunidade da Praia do Canto, que sempre nos recebeu de braços abertos, aos proprietários do imóvel pelo entendimento e ao Francisco Guasti e toda equipe do salão pela parceria e paciência no período de obras. Em breve teremos o "Bamboozal. O quintal do Bamboo". ?

Uma publicação compartilhada por Café Bamboo (@cafebamboo) em

NO FLUXO DA SOCIETY

Francisco sempre teve o próprio salão e, antes disso, trabalhou como professor. Já decidido a investir no ramo de beleza, chegou a ser técnico da alemã Schwarzkopf, uma das mais conceituadas maisons de cosméticos capilares do mundo. A primeira unidade de seu instituto de beleza foi no Centro de Vitória.
Como fez recentemente, pelo surto da Covid-19, acompanhou a migração da clientela da alta sociedade que deixou o Centro da Ilha e seguiu rumo a Bento Ferreira, Praia do Canto, Mata da Praia e entorno há pouco mais de duas décadas. Há 23 anos, o salão do coiffeur já opera no mesmo endereço, na Praia do Canto.
"Comecei no Centro e acompanhei a migração das clientes, que começaram a morar, no início, em Bento Ferreira e Praia do Canto. Sempre tive uma clientela muito boa e têm pessoas que já estão comigo há muitos anos. O mercado é exigente, mas aos poucos conseguimos conquistá-lo", defende.
"Sempre falo que temos que atender e administrar. Não dá para separar uma coisa da outra sabendo que clientes querem nosso serviço e funcionários têm famílias que dependem do negócio que é o salão "
Francisco Guasti - Empresário
Em fevereiro de 2016, Francisco chegou a ser personagem de matéria "Os cabeleireiros e suas fiéis clientes", da Revista.AG, em que falava de sua relação com a socialite e empresária Neiva Buaiz. A reportagem ilustra um pouco do relacionamento que o cabeleireiro acabou criando com boa parte de quem atende. "A relação que acontece é natural. Cliente vem, volta, se mantém frequente... E o importante de tudo são eles (os clientes) mesmo. Cliente é o patrão que a gente tem que acompanhar a demanda", finaliza.

SAMBA NO STREAMING

Andaraí, escola que, inclusive, tirou do baú as fotos do desfile no Sambão do Povo em que homenageou o aniversário da nossa Rede Gazeta, está com o álbum Andaraí - Sambas de Enredo de Todos os Tempos em todas as plataformas digitais. Trata-se de um compilado de 24 canções que já foram temas da agremiação ao longo dos anos de Carnaval de Vitória.

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Presidente da agremiação, Thiago Bandeira lembra que, com a nova tecnologia, a Andaraí será a primeira escola do eixo Espírito Santo X Rio de Janeiro X São Paulo a disponibilizar o maior número de sambas enredos na web. "Nosso objetivo é criar um documentário contando a história da Andaraí. Essa inserção nas plataformas digitais, faz parte desse resgate histórico", finaliza.

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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