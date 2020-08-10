Francisco Guasti: há 38 anos o cabeleireiro das chiques e famosas do ES

O empresário e cabeleireiro Francisco Guasti Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo A GAZETA

Não foi fácil. Mas o empresário Francisco Guasti não só se manteve em meio à pandemia do coronavírus no Espírito Santo como conseguiu incrementar os negócios no mesmo período. Desde 1982, ele é conhecido nas rodas da sociedade como "o coiffeur das chiques e famosas" do Estado.

Em até 10 dias, o cabeleireiro de 62 anos de idade e 38 de experiência irá inaugurar uma cafeteria de 100 metros quadrados anexa ao seu salão de beleza, na Praia do Canto , em Vitória. O empreendimento, fruto de uma parceria com o Café Bamboo, também ofecerá opções para almoço e pratos quentes. Além do up na oferta de serviço, Francisco expandiu a equipe e, atualmente, conta com 23 colaboradores do ramo do beauté trabalhando com ele.

"Uma equipe nova e em harmonia com a sua proposta de trabalho é fundamental para não parar de crescer e se manter. A demanda por cliente volta a aparecer de forma mais robusta e desde o início da quarentena tomamos medidas para as finanças não atrapalharem nada", conta, em bate-papo com a coluna.

O empresário evitou gastos extras, decidiu cortar até planos pessoais, como viagens, e apostou desde março no fortalecimento de venda de produtos na modalidade delivery - no período em que salões de beleza ainda estavam proibidos de funcionar no Espírito Santo. "Precisou de muita cabeça para não agir errado", corrobora.

NO FLUXO DA SOCIETY

Francisco sempre teve o próprio salão e, antes disso, trabalhou como professor. Já decidido a investir no ramo de beleza, chegou a ser técnico da alemã Schwarzkopf, uma das mais conceituadas maisons de cosméticos capilares do mundo. A primeira unidade de seu instituto de beleza foi no Centro de Vitória.

Como fez recentemente, pelo surto da Covid-19 , acompanhou a migração da clientela da alta sociedade que deixou o Centro da Ilha e seguiu rumo a Bento Ferreira, Praia do Canto, Mata da Praia e entorno há pouco mais de duas décadas. Há 23 anos, o salão do coiffeur já opera no mesmo endereço, na Praia do Canto.

"Comecei no Centro e acompanhei a migração das clientes, que começaram a morar, no início, em Bento Ferreira e Praia do Canto. Sempre tive uma clientela muito boa e têm pessoas que já estão comigo há muitos anos. O mercado é exigente, mas aos poucos conseguimos conquistá-lo", defende.

"Sempre falo que temos que atender e administrar. Não dá para separar uma coisa da outra sabendo que clientes querem nosso serviço e funcionários têm famílias que dependem do negócio que é o salão " Francisco Guasti - Empresário

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